Прибыль вышла из игры

Российские издатели и разработчики видеоигр по итогам прошлого года показали неоднородные результаты. Среди крупнейших игроков рекордный показатель у «Леста Игры» — 29 млрд руб. выручки. Аналитики говорят, что в отдельных сегментах продажи достигли потолка, и объясняют финансовые показатели усложнением экономики организаций и ростом конкуренции и стоимости разработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал финансовые показатели по РСБУ крупнейших российских видеоигровых студий и издателей игр за 2025 год. Выручка основного юрлица студии «Леста Игры» («Мир кораблей», «Мир танков») — ООО «Леста Геймс Эдженси» — выросла на 17%, до 29 млрд руб., в то же время чистая прибыль компании сократилась на 9,2%, до 10,1 млрд руб.

Одно из юрлиц разработчика и издателя видеоигр Astrum Entertainment (ООО «Аструм») показало сокращение выручки за год на 32%, до 3,3 млрд руб., при росте чистой прибыли в восемь раз, до 5,1 млрд руб. (613,3 млн руб. в 2024 году). Выручка ООО «Аструм Лаб» за январь—декабрь 2025 года достигла 5 млрд руб., увеличившись на 13,5% год к году, чистая прибыль — 2,3 млрд руб. (рост за год — на 19%).

Максут Шадаев, глава Минцифры, октябрь 2023 года, ТАСС: «У нас есть очень хороший потенциал по компьютерным играм».

У одного из крупнейших российских разработчиков гоночных игр — «Кар Икс Технолоджис» — выручка за 2025 год сократилась на 11,7% и составила 2 млрд руб., чистая прибыль — на 30,4%, до 878,7 млн руб. Издатель онлайн-игр в России и СНГ «Фогейм» (с июля 2025 года владельцем ООО является АО «Мир Хобби») показал за период выручку в 2,2 млрд руб. и чистую прибыль в 352,3 млн руб. Годом ранее выручка ООО была на уровне 1 млрд руб. при чистом убытке в 222 млн руб.

Представитель «Лесты» уточнил, что рост выручки и прибыли до налогообложения связан с позитивной динамикой аудиторных показателей во втором полугодии. Снижение же чистой прибыли в компании связывают с отсутствием ИТ-льгот в 2025 году (после перехода компании во владение Росимущества льготы перестали действовать) при, как следствие, начислении налога на прибыль в размере 3,26 млрд руб., отсутствовавшего по итогам 2024 года. При росте операционного денежного потока чистая прибыль снизилась только на 1,1 млрд руб., заверяет представитель студии.

«Наш основной приоритет как издателя — вкладывать максимум сил в текущие проекты, удерживать кор-аудиторию, укреплять сообщество и сохранять высокий уровень вовлеченности»,— говорит гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов. Сейчас компания работает над онлайн-версией известной российской карточной игры «Берсерк. Герои». В Astrum Entertainment отказались от комментариев, представитель «Кар Икс Технолоджис» не ответил “Ъ”.

По прогнозу Агентства стратегических инициатив, объем российского рынка видеоигр в 2025 году составил 208 млрд руб. при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 6%. К 2030 году сегмент достигнет 271 млрд руб., говорится в исследовании. Из них 112 млрд руб. принесут мобильные видеоигры (монетизация за счет внутренней рекламы и покупок), 145 млрд руб.— игры для ПК и консолей (покупка самих игр, внутриигровые трансакции и подписки), 14 млрд руб. придется на браузерный сегмент (внутренняя реклама и подписки).

Доходы разработчиков и издателей видеоигр в прошлом году росли неравномерно за счет усложнения экономики организаций, считает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян: «Выросли затраты на разработку новых игр, надстроек и плагинов. Это было связано с ростом конкуренции, в том числе в рамках универсальных и специализированных игровых моделей». По итогам прошлого года стоимость разработки выросла до 30%, отмечает один из опрошенных “Ъ” продюсеров.

В отдельных сегментах продажи достигли потолка, даже с учетом системы подписок, которые используют компании, уточняет госпожа Авакимян. В результате рост выручки разработчиков игр связан преимущественно с увеличением конечной стоимости сервисов для потребителей. «Как правило, до 70% целевой аудитории потребителей игр не слишком чувствительны к росту цен. Это позволяет поддерживать финансовые результаты разработчиков»,— считает она.

Юлия Юрасова