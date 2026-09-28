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В Красноярском крае арестовали иностранку, выманившую 130 млн руб. у бизнесмена

Городской суд Минусинска на время следствия заключил под стражу 21-летнюю иностранку по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По материалам дела, обвиняемая вместе с пока неустановленными сообщниками под предлогом сохранения сбережений выманила у местного предпринимателя 28 млн руб., €34,2 тыс., $2 тыс., ювелирные изделия, золотые монеты и слитки из драгметаллов стоимостью 100 млн руб. Также она пыталась похитить 11,2 млн руб., но безуспешно.

Участницу криминальной схемы, не имевшую регистрации на территории РФ, задержали сотрудники полиции.

Илья Николаев

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