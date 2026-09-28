В Омске на могилу Егора Летова подложили свиную голову

На могилу основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова в Омске подбросили свиную голову. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщили «Ъ-Сибирь» в региональном ГУ МВД.

Музыкант захоронен на омском Старо-Восточном кладбище. По данным «РИА Новости», 23 сентября поклонник обнаружил на могиле выкрашенную в синий свиную голову с надписями на русском языке и латыни. Голова была приклеена к могильному камню. Издание «СуперОмск» пишет, что утром 28 сентября головы животного на месте уже не было.

Егор Летов — основатель и лидер музыкальной группы «Гражданская оборона». За свою карьеру выпустил около 30 альбомов, последний из которых вышел в 2007 году. Музыкант умер 19 февраля 2008 года в Омске.