В Омске осквернили могилу Егора Летова

Неизвестные подложили свиную голову на могилу основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова на Старо-Восточном кладбище в Омске. Полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщили «Ъ-Сибирь» в управлении МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Ранее в СМИ была распространена информация о том, что голову свиньи с надписями на латыни, раскрашенную серой краской, положили к надгробию музыканта.

Егор Летов (настоящее имя Игорь Летов) основал группу «Гражданская оборона» и является выдающимся представителем сибирского андеграундного движения. Он скончался 19 февраля 2008 года и был похоронен на Старо-Восточном кладбище в Омске. За свою музыкальную карьеру выпустил в общей сложности около 30 альбомов, последний из которых был издан в 2007 году.

Александра Стрелкова