На Алтае бизнесмена задержали за взятку сотруднику погрануправления ФСБ

По делу о даче взятки сотруднику пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю правоохранители задержали жителя Рубцовского района. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела занимался грузоперевозками товаров народного потребления из Казахстана. В июле этого года он предложил сотруднику ФСБ 400 тыс. руб. Эта сумма, считает следствие, предназначалась за упрощение процедуры пограничного и таможенного контроля при прохождении через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск».

Бизнесмен, говорится в сообщении ведомства, не предоставлял для осмотра груз, а также получил беспрепятственный пропуск. Предпринимателя силовики задержали в сентябре после передачи части взятки должностному лицу. Подозреваемому предъявлено обвинение в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Александра Стрелкова