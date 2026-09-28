В Омске вступил в силу приговор банде, занимавшейся легализацией угнанных машин

Омский областной суд проверил законность приговора четырем участникам преступной группы, занимавшимся продажей угнанных автомобилей с перебитыми VIN-номерами. Кировский райсуд назначил им от 7 месяцев до 4,5 года колонии общего режима, по итогам рассмотрения дела в апелляционной инстанции наказание составило от 6 месяцев до 4 лет 4 месяцев., сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Расследование установило, что участники преступной группы приобретали автомобили, числившиеся в угоне или имевшие запрет на совершение регистрационных действий. Затем они перебивали VIN-номера, изготавливали поддельные ПТС и свидетельства о регистрации транспортных средств, а автомобили продавали.

Следственные органы предъявили злоумышленникам обвинение в мошенничестве и подделке идентификационного номера транспортного средства (ст. 159 УК РФ и ст. 326 УК РФ).

Илья Николаев