Средний дисконт на рынке долгосрочной аренды квартир вырос с 9% до 10,6%

В январе—августе 24% собственников квартир для долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках снизили заявленные изначально ставки в своих объявлениях, подсчитали в «Яндекс Аренде». Средний размер дисконта достиг 10,6% против 9% в аналогичный период 2025 года. В Москве ставки снизили 28,1% владельцев жилья, в Санкт-Петербурге — 31,3%. Самую высокую долю скидок аналитики зафиксировали в Екатеринбурге — 37,7%. Наиболее значительный средний дисконт отмечен в Казани — 12,9%.

В августе средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках снизилась на 3% в годовом выражении, двухкомнатных — на 6%, говорит ведущий аналитик ЦИАНа Елена Бобровская. Эксперт замечает, что рост ставок не наблюдается впервые с 2020 года.

Массовые дисконты и снижение цен — следствие затянувшегося роста предложения. Из-за выхода на рынок инвестиционных квартир сейчас сдается на 27% больше объектов, чем годом ранее. Спрос на жилье, как и платежеспособность арендаторов, в то же время ограничен.

Подробнее — в материале «Ъ» «В жилье заселяются скидки».