В жилье заселяются скидки

В январе—августе 24% владельцев квартир для долгосрочной аренды в городах-миллионниках снижали заявленную в объявлениях стоимость. Средний размер дисконта за год увеличился с 9% до 10,6%. Это связано с затянувшимся ростом предложения. Из-за выхода на рынок инвестиционных квартир сейчас сдается на 27% больше объектов, чем годом ранее. Спрос на жилье, как и платежеспособность арендаторов, в то же время ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В январе—августе 24% собственников квартир для долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках снизили заявленные изначально ставки в своих объявлениях, подсчитали в «Яндекс Аренде». Средний размер дисконта достиг 10,6% против 9% в аналогичный период 2025 года. В Москве ставки снизили 28,1% владельцев жилья, в Санкт-Петербурге — 31,3%. Самую высокую долю скидок аналитики зафиксировали в Екатеринбурге — 37,7%. Наиболее значительный средний дисконт отмечен в Казани — 12,9%.

Скидки на долгосрочную аренду квартир в городах-миллионниках в январе—августе 2026 года Выйти из полноэкранного режима Город Доля объявлений со снижением ставки (%) Среднее снижение (%) Екатеринбург 37,7 11 Краснодар 36 11,5 Санкт-Петербург 31,3 9,8 Челябинск 29,4 11,8 Воронеж 28,6 11,4 Пермь 28,2 12,2 Москва 28,1 9,2 Уфа 25,3 9,3 Ростов-на-Дону 24,8 11,1 Самара 24,3 11,1 Волгоград 22,8 11,4 Нижний Новгород 22,4 12,1 Новосибирск 21,1 9,8 Казань 16,3 12,9 Омск 13,1 11,6 Красноярск 12,9 9,1 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Аренда».

В августе средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках снизилась на 3% в годовом выражении, двухкомнатных — на 6%, говорит ведущий аналитик ЦИАНа Елена Бобровская. Эксперт замечает, что рост ставок не наблюдается впервые с 2020 года.

Массовые дисконты и снижение цен — следствие роста предложения. В августе в российских городах-миллионниках, говорит руководитель «Яндекс Аренды» Андрей Зайко, сдавалось на 16,4% больше квартир, чем годом ранее. В сентябре показатель вырос на 27% год к году, до 56,4 тыс. лотов, замечает Елена Бобровская. Тенденцию она связывает как с ограниченным спросом арендаторов, так и с активным выходом на рынок инвестиционных квартир, ранее купленных на первичном рынке специально для сдачи в аренду или перепродажи. Такие сделки активно заключались в период действия массовой льготной ипотеки, действовавшей в 2020–2024 годах.

Но выгодно продать квартиру в условиях ограниченного спроса и высокой стоимости ипотечного кредитования спроса оказалось непросто. В результате часть ранее выставлявшихся для реализации лотов не нашла покупателя и вышла на рынок аренды, говорит господин Зайко. Активный рост предложения на этом рынке наблюдается с 2025 года. Тогда в сентябре количество арендных лотов в городах-миллионниках, по данным ЦИАНа, выросло в два раза год к году.

Доходы потенциальных арендаторов растут медленнее, часто это не позволяет собственникам сохранять привычный уровень цен, замечают в NF Group. Аналитики указывают и на то, что многие стремятся снизить расходы на съемное жилье, подыскав себе квартиру поменьше. Согласно ЦИАНу, жители российских городов-миллионников сейчас вынуждены тратить 32% средней зарплаты на аренду однокомнатного жилья и 44% — двухкомнатного.

В условиях роста предложения владельцы квартир стараются минимизировать сроки простоя недвижимости и готовы идти на уступки арендаторам, избегая прямых потерь, отмечает Андрей Зайко. Руководитель направления аренды компании «Миэль» Мария Жукова, впрочем, замечает, что чаще всего стоимость пока корректируется для объектов, где ставка изначально была завышена. Речь не всегда может идти только об уступках в части снижения цен. Например, согласно ЦИАНу, доля арендных квартир, где допускается проживание с питомцами, за два года увеличилась с 20% до 29%.

Елена Бобровская предполагает, что в объявлениях стоимость долгосрочной аренды в городах-миллионниках может снизиться еще на 5–6% до конца года. Прогноз NF Group — падение на 10–15%. Альтернативой прямому снижению ставки может быть повышение привлекательности квартиры, например, за счет ремонта, замечает Андрей Зайко. Но такой подход потребует дополнительных вложений и, по мнению эксперта, часто воспринимается собственниками как более трудоемкий.

София Мешкова