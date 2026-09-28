«ПКП Сибпромторг» запускает производство стретч-пленки

ООО «ПКП Сибпромторг», мощности которого расположены в Ангарске Иркутской области, модернизирует производство упаковочных материалов. Компания намерена вложить 17,2 млн руб. в покупку высокоскоростной линии для выпуска стретч-пленки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для реализации проекта Фондом развития промышленности (ФРП) предприятию предоставлен льготный заем в размере 8,6 млн руб. по программе «Проекты развития региона» сроком на пять лет.

Продукция предназначена для автоматической упаковки и фиксации грузов на поддонах. Проект также предусматривает оснащение производства гранулятором пластика и миксерами полимерного сырья.

ООО «ПКП Сибпромторг» зарегистрировано в Ангарске Иркутской области в декабре 2005 года в сфере производства пластмассовой упаковки. Компания в равных долях принадлежит Федору Шашкову и Наталье Максуновой. В 2025 году выручка предприятия, по данным сервиса Rusprofile, составила 466,9 млн руб., чистая прибыль — 39,1 млн руб.

Лолита Белова