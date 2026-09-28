Для инвесторов в энергетику предложено возродить долгосрочные нейтральные отборы

Энергетики рассматривают проведение отборов вне зависимости от типа оборудования — от возобновляемой энергетики до сетевых проектов — более чем на шесть лет вперед. Об этом представители компаний и регуляторы рассказали на конференции «Совета рынка» 25 сентября в Сочи. Такой механизм они предлагают назвать ДНК — долгосрочные нейтральные отборы.

В марте вице-премьер Александр Новак указал, что необходимо проработать решения об удлинении сроков проведения технологически нейтральных отборов на период свыше шести лет. Такие инициативы уже звучали — подобный механизм планировали применить в рамках отбора проектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) на Дальнем Востоке, а также для строительства объекта энергоснабжения для расширения участков БАМа в Иркутской области.

Пока энергетики размышляют о концепции нового механизма. «Совет рынка» хотел бы привлечь максимальное количество участников и получить оптимальную цену на долгосрочном горизонте при отборе проектов в масштабах энергосистемы. По словам главы «Совета рынка» Максима Быстрова, возможен вариант, когда вместо риска дефицита возникнет временный избыток мощностей. «Надо заинтересовать потребителя заявлять долгосрочный спрос и при этом обеспечить ответственность за исполнение таких заявок»,— считает он.

Перспективные территории для проведения таких отборов еще не определены. На территориях, где уже сейчас или в течение ближайших двух-трех лет наблюдается дефицит, их точно проводить не надо, считает господин Быстров. По его мнению, в идеале государство показывало бы, где через десять лет, например, будут энергоемкие предприятия, на них можно было бы проводить конкурс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киловатты трубят отбор».