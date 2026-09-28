Киловатты трубят отбор

Регуляторы и отраслевые лобби в электроэнергетике предлагают вернуться к идее проведения долгосрочных нейтральных отборов — конкурсов, на которые могут приходить как инвесторы в зеленую или атомную энергетику, так и сетевые проекты. Необходимо доработать методику отборов, чтобы допускать проекты не просто с самой низкой ценой, но и с высоким уровнем эффективности, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Энергетики рассматривают проведение отборов вне зависимости от типа оборудования — от возобновляемой энергетики до сетевых проектов — более чем на шесть лет вперед. Об этом представители компаний и регуляторы рассказали на конференции «Совета рынка» 25 сентября в Сочи. Такой механизм они предлагают назвать ДНК — долгосрочные нейтральные отборы.

В марте вице-премьер Александр Новак указал, что необходимо проработать решения об удлинении сроков проведения технологически нейтральных отборов на период свыше шести лет. Такие инициативы уже звучали — подобный механизм планировали применить в рамках отбора проектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) на Дальнем Востоке, а также для строительства объекта энергоснабжения для расширения участков БАМа в Иркутской области.

Пока энергетики размышляют о концепции нового механизма. «Совет рынка» хотел бы привлечь максимальное количество участников и получить оптимальную цену на долгосрочном горизонте при отборе проектов в масштабах энергосистемы. По словам главы «Совета рынка» Максима Быстрова, возможен вариант, когда вместо риска дефицита возникнет временный избыток мощностей. «Надо заинтересовать потребителя заявлять долгосрочный спрос и при этом обеспечить ответственность за исполнение таких заявок»,— считает он.

Сегодня работает КОМ НГО — конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов в зонах дефицитов, на который несколько раз не приходили инвесторы. Также действует программа модернизации старой генерации КОММод и отбор проектов зеленой генерации ДПМ ВИЭ. Кроме того, прогнозируемая потребность в генерации зафиксирована в Схеме и программе развития (СиПР) и Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

«Основная проблема в том, что все существующие механизмы плюс-минус работают,— рассказал журналистам Максим Быстров.— Нужно, чтобы на еще один конкурентный отбор кто-то пришел». Процедура назначения инвесторов на строительство достаточно комфортна, но затраты, которые оплачивают потребители, будут фиксироваться и возмещаться по факту строительства.

По оценкам «Сообщества потребителей энергии», за счет увеличения долгосрочности отборов с 4 до 10–12 лет потенциально можно снизить стоимость мощности на 10–20% и еще на 10% за счет усиления конкуренции и реальной технологической нейтральности.

Проводить отбор, как считает председатель наблюдательного совета ассоциации Владимир Тупикин, стоит на этапе дизайна генеральной схемы, а не после ее утверждения. Кроме того, конкурс необходимо проводить не на отбор мегаваттов, а на целевые параметры надежности — LOLE (Loss of Load Expectations) — ожидаемое количество часов или дней дефицита в год. К отборам следует допускать поставщиков энергии, потребителей с собственной генерацией, механизм управления спросом (Demand-Response, DR), накопители, сети с проектами развития межсистемных связей. Долгосрочным отборам также нужны длинные деньги, возможным решением могут стать инфраструктурные облигации, которые могут привлекать в том числе пенсионные и страховые средства, сбережения граждан (БПИФ).

Еще одним способом участия потребителей в долгосрочных отборах могут стать инвестиционные договоры — подключение потребителя в обмен на обязательство построить новую генерацию. Моменты, которые стоит проработать, касаются вторичного рынка отобранных проектов (купля-продажа обязательств по строительству или платный отказ от обязательств), допуск к отбору нелокализованного оборудования с приоритетным отбором локализованного, стимулирование внедрения инновационных технологий.

По словам главы «Совета производителей энергии» Александры Паниной, высокая степень неопределенности ключевых параметров на длительный срок усложняет принятие решений о строительстве. Важно учесть принципы отбора — одноставочную цену на электроэнергию с учетом системных эффектов (маневренность, длительность гарантированной поставки), проводить конкурс корректно, например ВИЭ вместе с накопителями и сетями, с учетом модернизации. Капитальные и операционные затраты стоит актуализировать по фактическому изменению с учетом непредвиденных расходов, считает госпожа Панина.

Перспективные территории для проведения таких отборов еще не определены.

На территориях, где уже сейчас или в течение ближайших двух-трех лет наблюдается дефицит, их точно проводить не надо, считает господин Быстров. По его мнению, в идеале государство показывало бы, где через десять лет, например, будут энергоемкие предприятия, на них можно было бы проводить конкурс.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что увеличение долгосрочности отборов при строительстве новой генерации — движение в правильном направлении развития оптового энергорынка. По его словам, оно повысит привлекательность реализации проектов по строительству ГЭС и АЭС, чьи технологические особенности не позволяют им быть инвестиционно успешными в рамках действующего горизонта инвестиционного планирования на ОРЭМ. Кроме того, увеличение горизонта отборов позволит расширить спектр эффективных проектов, поскольку появится возможность формировать проекты с более низкой приведенной стоимостью, поясняет аналитик.

Технологически нейтральные отборы с длительным периодом могут стимулировать к отбору проекты с самой низкой ценой, а не с самым высоким уровнем эффективности, отмечает господин Сасим. Для повышения эффективности инвестиционных механизмов на ОРЭМ регуляторам придется принять сложное решение по росту цен до уровня инвестиционной заинтересованности, говорит эксперт. Так, увеличение долгосрочности отборов при эффективной настройке инвестиционных механизмов может способствовать снижению стоимость мощности на ОРЭМ. Самое главное, по его словам, не просто «сделать дольше», а качественно доработать методологию такого отбора.

Анна Тыбинь, Сочи