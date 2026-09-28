Владислав Ховалыг официально вступил в должность главы Тувы

В Туве состоялась церемония инаугурации Владислава Ховалыга, по итогам которой он официально приступил к обязанностям главы республики. Торжественное мероприятие прошло в Национальном музыкально-драматическом театре имени В. Кок-оола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Ховалыг

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Владислав Ховалыг

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Церемония началась с оглашения официальных итогов выборов. По данным избиркома, действующий глава региона переизбран на второй срок с результатом 90,95% голосов. Председатель избирательной комиссии республики Адыгжы Донгак сообщил, что в голосовании приняли участие около 170 тыс. избирателей, из которых 159 тыс. поддержали кандидатуру господина Ховалыга.

После завершения официальной части церемонии Владислав Ховалыг принес присягу. В качестве символов власти председатель Верховного Хурала Кан-оол Даваа вручил переизбранному главе медальон с изображением герба Тувы и символическую печать – тамгу.

Владислав Ховалыг был избран главой региона в сентябре 2021 года. Тогда он был выдвинут кандидатом от «Единой России» и победил с результатом 86,81%. На текущих выборах он также баллотировался от партии власти.

Лолита Белова