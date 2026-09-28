При пожаре в частном доме на Алтае погибли трое детей
Трое подростков и женщина погибли при пожаре в частном доме в городе Алейске (Алтайский край). Инцидент произошел ночью 28 сентября, сообщает прокуратура региона.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
По данным краевого СКР, при тушении здания спасатели обнаружили тела хозяйки дома и трех детей в возрасте от 13 до 16 лет. В ГУ МЧС региона сообщили, что площадь пожара составила 90 кв. м. На месте работали 22 человека и семь единиц техники.
По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).