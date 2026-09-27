В Абхазии расследуют убийство туристки из Оренбургской области

В Абхазии задержан подозреваемый в убийстве 26-летней жительницы Оренбургской области Амины Бикбовой, которая пропала во время отдыха в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Подозреваемый Эдгар Абухба, проживающий в Гудауте, дал признательные показания и указал место, где спрятал тело жертвы. По имеющимся сведениям, потерпевшая планировала вернуться домой 24 сентября. Накануне исчезновения она познакомилась с подозреваемым, который временно проживал в Гагре. Пара отправилась в арендованное жилье в селе Псахара, после чего связь с девушкой была потеряна.

На допросе Эдгар Абухба заявил, что в ходе конфликта задушил Амину Бикбову. Он сообщил, что взял автомобиль у знакомого и перевез тело в Бзыбское ущелье, намереваясь утопить его, однако не смог осуществить задуманное.

В итоге подозреваемый оставил тело, завернутое в покрывало, в кустах у дороги. Личные вещи и телефон погибшей были выброшены. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств преступления.

Андрей Сазонов