АО «Новосибирский КБК» возглавил новый гендиректор

Генеральным директором АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) назначен Евгений Рожков. Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 25 сентября.

Он сменил на этом посту Игоря Диденко, который является владельцем предприятия. В марте 2026 года Диденко был осужден по уголовному делу о загрязнении окружающей среды и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно. Суд также запретил ему на тот же срок заниматься производством гофрированной бумаги, картона и тары из них. Бизнесмена обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и отмечаться там раз в месяц.

Согласно версии следствия, в период с марта 2021-го по август 2022 года комбинат систематически сбрасывал неочищенные поверхностные сточные воды со своей территории, что привело к деградации земли и гибели растительности. Размер ущерба следствие оценило примерно в 245 млн руб., однако позже ведомство снизило сумму до 195,1 млн руб. Суд постановил взыскать ущерб солидарно с предприятия и его владельца.

По данным сервиса Rusprofile, Евгений Рожков также руководит принадлежащим Игорю Диденко ООО «Полимастер».

АО «НКБК» создано в 2007 году. Его единственный владелец — Игорь Диденко, владеющий также долей (36,25%) в компании «Гофромастер», которая является крупным производителем гофроупаковки в регионе. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка НКБК в 2025 году составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль —238,4 млн руб.

Лолита Белова