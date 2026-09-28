Поставки бензина из Белоруссии в РФ за девять месяцев превысят 1 млн тонн

Поставки бензина из Белоруссии в Россию за девять месяцев 2026 года могут превысить 1,05 млн тонн, сообщил “Ъ” источник в отрасли. По его данным, по итогам сентября импорт может составить около 205 тыс. тонн. В сентябре 2025 года объем импорта белорусского бензина оценивался в 45 тыс. тонн, таким образом за этот месяц поставки могут вырасти в 4,5 раза год к году. В первой половине 2025 года ввоз белорусского бензина на российский рынок был минимальным.

Собеседник “Ъ” добавляет, что белорусские НПЗ также наращивают экспорт дизтоплива в Россию: в сентябре объем поставок оценивается в 246 тыс. тонн. За июнь—август отгрузки составили 361 тыс. тонн против 180 тыс. тонн в январе—мае. Рост импорта источник “Ъ” связывает с необходимостью оперативно насыщать рынок межсезонным дизтопливом, а белорусские поставки, по его словам, позволяют заранее прогнозировать сроки доставки.

Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже 1–25 сентября составили 25,8 тыс. тонн, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Это около 8% от всех проданных на площадке объемов (318,27 тыс. тонн). Относительно августа 2025 года суммарная реализация бензина на бирже сократилась на 14,6%. С начала 2026 года объем продаж снизился на 25,5%, до 5,68 млн тонн. Цены на бензин АИ-92 по индексу европейской части РФ по итогам недели 21–25 сентября выросли к предыдущей на 0,21%, до 69,61 тыс. руб. за тонну, АИ-95 подорожал на 1,05%, до 72,59 тыс. руб. за тонну. Летнее дизтопливо на бирже за неделю подешевело на 3,34%, до 66,85 тыс. руб. за тонну. Бензин белорусских НПЗ 25 сентября стоил 138,01 тыс. руб. за тонну.

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