«Россети Новосибирск» подготовили мощности для расширения санатория в Доволенском районе

Компания «Россети Новосибирск» подготовила электросетевую инфраструктуру для масштабного проекта реконструкции санатория в Доволенском районе – одного из ведущих лечебно-оздоровительных комплексов Сибири.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Для обеспечения надежного электроснабжения здравницы энергетики установили подстанцию 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1000 кВА каждый, построили почти 4 километра воздушных линий электропередачи. Дополнительно смонтировали два линейных разъединителя 10 кВ и два современных комплекса учета электрической энергии. На выполнение всего комплекса работ компания направила около 17,8 млн рублей. Электросетевые объекты введены в эксплуатацию до начала отопительного сезона, что позволило уже сейчас обеспечить готовность электросетей к выдаче учреждению 854,4 кВт мощности.

Созданная инфраструктура открывает возможности для дальнейшего развития санатория, специализирующегося на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожных и гинекологических болезней, а также патологий мочеполовой системы и органов дыхания. В рамках второго этапа реконструкции планируется увеличить площади лечебного отделения примерно на 2 тысячи квадратных метров, надстроить существующие корпуса и окончательно обустроить пляжную зону. После завершения всех работ санаторий сможет принимать 350 человек одновременно против 210 в настоящее время. Это позволит полностью реализовать проект по формированию современного бальнеологического комплекса на берегу пресноводного озера, также располагающего скважиной лечебной минеральной воды.

Своевременное завершение работ имеет особое значение в преддверии отопительного сезона. Энергетики не только обеспечили санаторий необходимой мощностью, но и создали задел для дальнейшего развития здравницы. Расширение возможностей для отдыха и оздоровления жителей и гостей Новосибирской области становится реальностью благодаря надежной энергетической основе, созданной компанией «Россети Новосибирск».

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»