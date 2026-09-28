ОМК может купить доли в китайских полупроводниковых фабриках

В рамках стратегии Объединенной микроэлектронной компании (ОМК) рассматривается возможность выкупа акций китайских фаундри — полупроводниковых производств. Мера необходима для упрощения доступа к производству через нахождение компании в капитале фабрики. Об этом “Ъ” рассказал источник, знакомый со стратегией ОМК, и подтвердили два собеседника, участвовавших в ее обсуждении.

Как пояснил один из собеседников “Ъ”, смысл меры в том, чтобы купить долю или несколько в «небольших и непрестижных» фабриках, которые работали бы на местный рынок и на Россию. По его словам, аналогичный вариант предлагали и китайские фабрики. При этом количество акций роли не играет, настаивает источник “Ъ”, доступ зависит от того, что потребуют обе стороны, поскольку «можно и договориться, что одна или несколько производственных линий будут работать под российские нужды». Запланированные инвестиции или количество сделок в стратегии пока не учтены, говорят собеседники.

Основными задачами ОМК должны стать консолидация ресурсов, создание производственного микроэлектронного комплекса полного цикла и подготовка квалифицированных кадров, уточнял в интервью “Ъ” первый вице-премьер Денис Мантуров. Стратегию деятельности компании до 2030 года планируется утвердить в этом году. На развитие ОМК государство может направить 750 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Акции в пользу чипов».