Эксперты Валдайского клуба подготовили доклад о состоянии дел в мире

С 28 сентября по 1 октября в Подмосковье пройдет XXIII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», участие в котором примет президент РФ Владимир Путин. Ключевая тема форума соответствует сегодняшним вызовам: «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». На открытии мероприятия будет по традиции представлен подготовленный ведущими экспертами «Валдая» аналитический доклад. “Ъ” заранее ознакомился с документом.

«Раньше будущее было лучше» — эту расхожую фразу вспоминают составители доклада в самом его начале. Сами они, как следует из текста, такой подход не разделяют. Кардинальные перемены на международной арене, по их мнению,— не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам. Собственно, тому, как в бурном и тревожном 2026 году смотреть в будущее без страха, даже если от процессов, разворачивающихся на наших глазах, немного не по себе, и посвящен валдайский доклад.

В целом же, как отмечается в документе, в международной политике происходит возвращение «человека-правителя»: на фоне упадка институтов многократно выросло значение отдельных лидеров и государственных деятелей. Одновременно наблюдается рост влияния государств на жизнь граждан и развитие международной среды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Успокоительное чтиво под грифом "Валдая"».