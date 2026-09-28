Администрация Трампа отвергла планы по продаже оружия Китаю
Представитель администрации президента США сообщил газете The Wall Street Journal, что у американских властей нет планов продавать оружие Китаю. Другой американский чиновник в разговоре с WSJ отметил, что продажа оружия Китаю уже запрещена законом, и добавил: никаких планов или предложений в адрес Пекина не выдвигалось.
Посол США в Китае Дэвид Пердью 27 сентября в интервью телеканалу Fox News сообщил, что Дональд Трамп допускает продажу американского оружия Китаю. «Президент Трамп продолжает говорить: "Послушайте, мы продаем оружие другим странам по всему миру"», — сказал посол. «На самом деле, в какой-то момент он спросил председателя Си, не хотел бы тот что-нибудь купить», — добавил дипломат.
Как отмечает WSJ, продажа американского оружия на протяжении многих лет служила для Тайваня жизненно важной поддержкой, а для Китая — сдерживающим фактором. В декабре 2025 года Госдепартамент США вызвал недовольство властей КНР, когда объявил о потенциальной сделке по продаже Тайваню оружия на сумму более $11 млрд, включая гаубицы, ракетные установки и противотанковые беспилотники.
Идея продажи американского оружия Пекину в нынешней конструкции политики США не имеет рабочего правового механизма: действующий запрет исключает ее реализацию без отдельного изменения законодательства. Поэтому речь идет о политическом допущении, а не об оформленном направлении американской оборонной политики.
Поставки Тайваню строятся на противоположной логике — они должны повышать цену возможного силового сценария для Китая. В январе 2025 года советник Дональда Трампа Майк Уолц связывал ускорение выполнения американских контрактов с Тайванем с укреплением сдерживания Китая; в июле 2023 года поставки военной помощи описывались как попытка Вашингтона и Тайбэя сыграть на опережение и вынудить Пекин отказаться от возможности вторжения.
Для Пекина такие сделки имеют самостоятельные политические последствия: в 2022 году китайская сторона заявляла, что американские поставки нарушают принцип «одного Китая» и усиливают напряженность в Тайваньском проливе, а в сентябре 2024 года после очередного плана поставок Китай ввел ограничения против девяти американских компаний. Поэтому многолетняя поддержка Тайваня объясняет не готовность США вооружать Китай, а конфликтующую с такой идеей систему сдерживания и давления на Пекин.