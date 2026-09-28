Администрация Трампа отвергла планы по продаже оружия Китаю

Представитель администрации президента США сообщил газете The Wall Street Journal, что у американских властей нет планов продавать оружие Китаю. Другой американский чиновник в разговоре с WSJ отметил, что продажа оружия Китаю уже запрещена законом, и добавил: никаких планов или предложений в адрес Пекина не выдвигалось.

Посол США в Китае Дэвид Пердью 27 сентября в интервью телеканалу Fox News сообщил, что Дональд Трамп допускает продажу американского оружия Китаю. «Президент Трамп продолжает говорить: "Послушайте, мы продаем оружие другим странам по всему миру"», — сказал посол. «На самом деле, в какой-то момент он спросил председателя Си, не хотел бы тот что-нибудь купить», — добавил дипломат.

Как отмечает WSJ, продажа американского оружия на протяжении многих лет служила для Тайваня жизненно важной поддержкой, а для Китая — сдерживающим фактором. В декабре 2025 года Госдепартамент США вызвал недовольство властей КНР, когда объявил о потенциальной сделке по продаже Тайваню оружия на сумму более $11 млрд, включая гаубицы, ракетные установки и противотанковые беспилотники.