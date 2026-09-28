Сборная Германии по футболу проиграла первый матч при Юргене Клоппе

Сборная Германии по футболу проиграла команде Греции со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Это поражение немецкой сборной стало первым при новом тренере Юргене Клоппе.

Единственный мяч в игре забил полузащитник сборной Греции Димитриос Курбелис на 74-й минуте. В первом туре лиги «А» сборная Германия сыграла вничью с Нидерландами — 1:1. Греция победила Сербию со счетом 2:1.

Юрген Клопп возглавил сборную Германии 24 июля. На этом посту он сменил Юлиана Нагельсманна. При нем команда не смогла пройти стадию 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходил летом этого года в США, Канаде и Мексике.

До назначения в сборную Германии Юрген Клопп руководил футбольным направлением в Red Bull. До этого тренировал «Боруссию» (Дортмунд), «Майнц» и «Ливерпуль». С ним английская команда побеждала в чемпионате, кубке и суперкубке страны, выиграла Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.