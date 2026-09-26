Лавров заявил об отсутствии новых предложений на встрече с главой МИД Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с немецким коллегой Йоханном Вадефулем обсуждал двусторонние отношения и конфликт на Украине. По его словам, ничего нового господин Вадефуль не представил.

Глава российского МИДа рассказал, что на встрече Йоханн Вадефуль полностью повторял официальную повестку Берлина. «Ничего нового я оттуда не извлек … Я ему так честно и сказал: я думал, у вас что-то интересное, что-то необычное, а так вы могли бы просто позвонить и сказать: читайте мое выступление»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции.

Сергей Лавров оценил встречу как попытку ФРГ предложить России пойти на уступки, например, в договоренностях по судоходству в Черном море. «Такой был подтекст, что вот я пришел, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь, ради того, что я сделал такой жест доброй воли»,— добавил дипломат.

Встреча на Генассамблее ООН стала первым очным контактом глав МИД России и Германии с 2022 года. Она длилась около 20 минут. По словам официального представителя российского ведомства Марии Захаровой, переговоры запросила немецкая сторона.