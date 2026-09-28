CORE.XP: девелоперы жилья займут 76% рынка новых ТЦ в Москве к концу 2026 года

В 2026 году на долю девелоперов, специализирующихся на жилищном строительстве, придется 76% от общего объема сданных в Москве торговых центров, подсчитали в CORE.XP. За год значение вырастет в два раза. В 2025 году доля жилых девелоперов на рынке торговой недвижимости оценивалась в 35%, в 2024 году — в 10%. В общей сложности в Москве, по подсчетам консультантов, в этом году сдадут 87,4 тыс. кв. м в торгцентрах. В годовом выражении значение прибавит 32%.

Девелоперы жилья строят торговые комплексы для получения льгот при реализации основных проектов в рамках программы мест приложения труда и комплексного развития территорий, отмечает партнер Ricci Светлана Шорина. Такой подход позволяет им, например, существенно уменьшить или вовсе обнулить плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

Превалирующая доля жилых застройщиков на рынке торговой недвижимости определяет облик проектов. Такие девелоперы обычно фокусируются на небольших районных торговых объектах. По данным CORE.XP, средняя площадь в 2025–2026 годах их проектов составляет 16 тыс. кв. м. Это соответствует среднему размеру заявленных в Москве торговых объектов в целом. Согласно оценке компании «Магазин магазинов», в 2026 году значение составит 16,4 тыс. кв. м. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева говорит, что 42% от ожидаемого ввода в Москве в этом году формируют торговые центры районного формата (площадь 5–20 тыс. кв. м), 47% — микрорайонные (до 5 тыс. кв. м) и 11% — один окружной объект (20–45 тыс. кв. м).

Подробнее — в материале «Квартиры обустроили магазинами».