Лом черных металлов в портах России подорожал до 5% за месяц

Стоимость лома черных металлов в портах Балтики и Черного моря с конца августа к 25 сентября выросла на $14, или на 4–5%, до $339 и $325 за тонну, следует из индексов «Транслома». Это максимум с середины июня. В годовом выражении котировки увеличились на 16–21%.

Цены на лом в российских портах растут в условиях удорожания сырья на турецком рынке. По данным «Транслома», с конца августа стоимость лома в Турции также увеличилась на $14, или на 4%, до $394 за тонну с учетом фрахта (CFR). Согласно BigMint, цены на импортный лом в Турции приближаются к $410 за тонну. Поддержку оказывали устойчивый спрос металлургов, ограниченное предложение на внешних рынках и рост стоимости фрахта, уточняют аналитики.

Турция — крупнейший импортер лома черных металлов в мире, сырье из европейской части России экспортируется в страну, поэтому рост цен на турецком рынке положительно влияет на российских экспортеров, поясняют в «Трансломе». По данным Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis, в январе—августе 2026 года Россия увеличила экспорт лома черных металлов в Турцию на 33% год к году, до 524,5 тыс. тонн. Общие поставки сырья в страну за этот период сократились на 9,4%, до 12,25 млн тонн.

Подробнее — в материале «Сырье металлоломится в Турцию».