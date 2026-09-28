ЦСР: издержки бизнеса и НКО на проверки сократились до 45,5 млрд рублей

Эксперты ЦСР оценили издержки компаний коммерческого (кроме строительных) и некоммерческого (бюджетные и иные организации) секторов от проверок контрольных органов в 2023–2025 годах. Эти общие затраты на зарплаты сотрудников, вынужденно отвлекаемых во время проверок, а также на оплату консалтинговых услуг для подготовки к ним в 2025 году составляли 45,5 млрд руб.— на 3,1% меньше, чем было в 2023-м (47 млрд руб.).

Из этого общего объема затрат на бизнес пришлось 29,3 млрд руб. издержек, на некоммерческий сектор — 16,2 млрд руб. В 2023 году ситуация было обратной — издержки коммерческого сектора были ниже, чем у некоммерческого (20,1 млрд руб. против 26,9 млрд руб.). Причина перемены — более резкое снижение числа проверок некоммерческих организаций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Контроль в рублевом эквиваленте».