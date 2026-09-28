На первое заседание избранной Госдумы пригласили Путина и Матвиенко

На 30 сентября назначено первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва. На него приглашены президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. На заседании будет избрано новое руководство палаты: спикер, его заместители и главы комитетов. Однако консультации по структуре девятой Думы еще не завершены, а последние обладатели постов председателей комитетов определятся в начале недели.

Спикер Думы Вячеслав Володин 25 сентября издал распоряжение о формировании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания. Ее возглавил председатель комиссии по регламенту в восьмом созыве Виктор Пинский. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении первого пленарного заседания на 30 сентября.

Как сообщил журналистам господин Пинский, рабочая группа приняла решение пригласить на первое заседание главу государства (в последний раз он выступал на открытии созыва десять лет назад), премьер-министра и председателя Совета федерации, а также ректоров российских вузов и представителей экспертных сообществ. Глава рабочей группы рассказал, что в Думе девятого созыва будут работать 34 комитета и 4 постоянные комиссии. Ранее на совместном заседании бюро высшего совета и генсовета «Единой России» (ЕР) лидер партии Дмитрий Медведев говорил, что планируется создание 35 комитетов. По словам Виктора Пинского, 28 сентября рабочая группа утвердит повестку первого пленарного заседания и процедуру избрания председателя Думы, а также план рассадки депутатов в зале.

Первое заседание по традиции открывает старейший по возрасту народный избранник. В 2021 году, когда избралась Дума восьмого созыва, единоросс Владимир Ресин уступил эту честь коллеге по фракции Валентине Терешковой. В новый созыв они оба избрались, так что, возможно, история повторится.

После этого депутаты простым большинством (226 голосов) изберут счетную комиссию, временную комиссию по регламенту и организации работы Думы и временный секретариат палаты. Главными же пунктами повестки первого заседания станут избрание руководящего состава Думы (спикера и его заместителей), регистрация новых составов фракций, утверждение структуры комитетов и комиссий и назначение их руководителей.

Подробнее — в материале «Депутаты начнут с начальства».