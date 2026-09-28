Депутаты начнут с начальства

На 30 сентября назначено первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва. На него приглашены президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. На заседании будет избрано новое руководство палаты: спикер, его заместители и главы комитетов. Однако консультации по структуре девятой Думы еще не завершены, а последние обладатели постов председателей комитетов определятся в начале недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последний раз Владимир Путин выступал на первом заседании Госдумы нового созыва в 2016 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ В последний раз Владимир Путин выступал на первом заседании Госдумы нового созыва в 2016 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Спикер Думы Вячеслав Володин 25 сентября издал распоряжение о формировании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания. Ее возглавил председатель комиссии по регламенту в восьмом созыве Виктор Пинский. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении первого пленарного заседания на 30 сентября.

Как сообщил журналистам господин Пинский, рабочая группа приняла решение пригласить на первое заседание главу государства (в последний раз он выступал на открытии созыва десять лет назад), премьер-министра и председателя Совета федерации, а также ректоров российских вузов и представителей экспертных сообществ. Глава рабочей группы рассказал, что в Думе девятого созыва будут работать 34 комитета и 4 постоянные комиссии. Ранее на совместном заседании бюро высшего совета и генсовета «Единой России» (ЕР) лидер партии Дмитрий Медведев говорил, что планируется создание 35 комитетов. По словам Виктора Пинского, 28 сентября рабочая группа утвердит повестку первого пленарного заседания и процедуру избрания председателя Думы, а также план рассадки депутатов в зале.

Первое заседание по традиции открывает старейший по возрасту народный избранник. В 2021 году, когда избралась Дума восьмого созыва, единоросс Владимир Ресин уступил эту честь коллеге по фракции Валентине Терешковой. В новый созыв они оба избрались, так что, возможно, история повторится.

После этого депутаты простым большинством (226 голосов) изберут счетную комиссию, временную комиссию по регламенту и организации работы Думы и временный секретариат палаты. Главными же пунктами повестки первого заседания станут избрание руководящего состава Думы (спикера и его заместителей), регистрация новых составов фракций, утверждение структуры комитетов и комиссий и назначение их руководителей.

Первой со своими кандидатами на руководящие посты определилась ЕР. Кандидатуры были выдвинуты на совместном заседании бюро высшего совета и генсовета партии 24 сентября.

Единороссы по предложению президента выдвинули на пост спикера Вячеслава Володина. Его первым заместителем станет Ирина Яровая, а Александр Жуков, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Владимир Васильев и Виталий Савельев будут простыми вице-спикерами. Фракцию ЕР возглавит Дмитрий Кобылкин (подробнее см. “Ъ” от 25 сентября).

Также партия большинства, получившая по итогам выборов в Думе 349 из 450 мандатов, выдвинула кандидатуры на посты председателей 20 из 34 думских комитетов (к концу восьмого созыва единороссы возглавляли 17 из 32 комитетов). 29 сентября их утвердит фракция ЕР, после чего они будут включены в так называемое пакетное соглашение о распределении руководящих постов, за которое палате и предстоит проголосовать на первом заседании. В прошлом созыве по условиям этого соглашения за ЕР поначалу была закреплена половина комитетов, но сейчас эта доля возрастет примерно до 60%.

Оппозиционные фракции определятся со своими кандидатами в начале недели.

Пока, по данным “Ъ”, ожидается, что свои посты сохранят большинство председателей комитетов от КПРФ (всего 37 мандатов) и «Справедливой России» (17), а у ЛДПР (23) и «Новых людей» (19) возможны кадровые перемены (см. график).

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Обычно протокольные вопросы первого заседания занимают два-три часа, напоминает руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук: «На должность председателя, чтобы голосование было альтернативным, кроме явного фаворита Вячеслава Володина, выдвигают спарринг-партнера от КПРФ Дмитрия Новикова. Возможно на этот раз "Новые люди" захотят выдвинуть на этот пост Владислава Даванкова. Однако острая дискуссия ведется вокруг портфелей председателей комитетов». Кулуарные переговоры могут идти до последнего, при этом единороссы уже взяли себе столько и таких комитетов, какие хотели, а оппозиции «досталось только то, что осталось», отмечает эксперт. Предметом «аппаратно-политического торга между фракциями» станут и должности заместителей председателей комитетов, но их списочный состав будет утвержден уже на втором заседании Думы, добавляет господин Склянчук.

Ксения Веретенникова