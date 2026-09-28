Минфин переведет госкомпании на электронную приемку товаров у МСП

Минфин подготовил проект поправок к постановлению правительства, которым ранее было утверждено положение об участии малого бизнеса в закупках госкомпаний. Изменения предусматривают переход с 1 октября 2027 года на электронное актирование договоров, заключенных такими заказчиками с субъектами МСП. Вводимая норма аналогична уже действующей при закупках для нужд государства. О таком изменении малый бизнес просил уже давно.

Смысл изменений — создание механизма администрирования даты приемки товара, работы и услуги в отношении закупок для контроля за соблюдением срока оплаты заказчиком поставленной продукции. Отсутствие этой нормы нередко приводит к затягиванию процесса приемки заказанной госкомпанией у МСП продукции и, соответственно, расчетов за нее. Это происходит в том числе и потому, что некоторые заказчики вместо своевременной оплаты предпочитали размещать выделенные на нее средства на депозитах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госкомпаниям не дадут оттянуться».