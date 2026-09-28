Госкомпаниям не дадут оттянуться

Минфин предлагает перевести в электронный вид подписание закрывающих документов при закупках госкомпаний у малого бизнеса. Необходимость в этой норме назрела в связи с участившимися случаями неплатежей МСП-поставщикам со стороны государственных АО. Бумажный документооборот делал возможным намеренный срыв сроков оплаты по договорам — в бизнес-сообществе надеются, что внедрение электронного актирования такую практику остановит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Минфин подготовил проект поправок к постановлению правительства, которым ранее было утверждено положение об участии малого бизнеса в закупках госкомпаний. Изменения предусматривают переход с 1 октября 2027 года на электронное актирование договоров, заключенных такими заказчиками с субъектами МСП. Вводимая норма аналогична уже действующей при закупках для нужд государства. О таком изменении малый бизнес просил уже давно (см. “Ъ” от 10 апреля).

Смысл изменений — создание механизма администрирования даты приемки товара, работы и услуги в отношении закупок для контроля за соблюдением срока оплаты заказчиком поставленной продукции.

Отсутствие этой нормы нередко приводит к затягиванию процесса приемки заказанной госкомпанией у МСП продукции и, соответственно, расчетов за нее. Это происходит в том числе и потому, что некоторые заказчики вместо своевременной оплаты предпочитали размещать выделенные на нее средства на депозитах.

По состоянию на апрель (последние доступные данные) накопленный государственными АО долг перед малым и средним бизнесом составлял 3,5 млрд руб. Для решения проблемы задолженности в феврале этого года при Минэкономики был создан штаб по неплатежам. Сообщалось, что в результате его работы госкомпании погасили 1,78 млрд руб. долга, еще на 1,07 млрд руб. утверждены графики выплат, фактические сроки оплаты сократились с 58 до 26 дней. Как подчеркивала ранее вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, в регионах ситуация с неплатежами остается острой.

Подготовленные Минфином изменения коснутся контрактов с МСП на сумму от 500 тыс. руб. Подтвердить приемку или обосновать отказ от нее заказчик будет обязан не позднее 20 рабочих дней с момента получения им проекта акта от поставщика.

Как уточнили для “Ъ” в Минфине, срок оплаты по контракту останется неизменным — не более семи рабочих дней с даты приемки.

В ведомстве пояснили, что в течение переходного периода (до 1 апреля 2029 года) электронные акты приемки товаров, работ или услуг можно будет оформлять при помощи сторонних сервисов документооборота и уже в готовом виде передавать в Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок, оператором которой выступает Федеральное казначейство. После этой даты формировать такие документы будет необходимо непосредственно в ЕИС.

Как пояснил “Ъ” член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин, существующая сейчас возможность подписывать закрывающие документы в бумажном виде дает заказчикам возможность целенаправленно и под разными предлогами затягивать приемку заказов — вплоть до нескольких месяцев, в течение которых исполнитель вынужден ждать оплаты. Процедура же электронного актирования, полагает он, сделает такие манипуляции невозможными, поскольку система будет автоматически фиксировать дату фактической приемки.

По оценкам «Деловой России», новация позволит сократить средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности на 20–30 дней, сократить кассовые разрывы и упростить работающим с госкорпорациями небольшим компаниям обращение в Федеральную антимонопольную службу или в суды для защиты своих прав.

Полина Попова