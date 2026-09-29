Сегодня исполняется 50 лет губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Станислав Воскресенский

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Его поздравляет продюсер, руководитель кинокомпании СТВ, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и ТВ Сергей Сельянов:

— Дорогой Стас! К счастью, формат этой рубрики позволяет быть неформатным. Не нужно дотошно перечислять все твои достижения. Конечно, их полно. Но не нужно. Необязательно. И совсем не требуется в обязательном порядке употребить советскую формулу с пожеланием «крепкого здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни». Хотя формула великая — она покрывает все, что нужно живому человеку! То есть я могу просто порадоваться, что судьба нас однажды свела и подружила. И я этой дружбой дорожу. Если меня спросят, какой ты, у меня готов ответ: ты лидер! Сейчас ты вступил в пору мужской зрелости, и, поверь, это значит, что в ближайшие десять лет ты сделаешь больше, чем за все предыдущие годы. А потом еще больше! Короче, от всей души желаю тебе крепкого здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни!

Сегодня исполняется 53 года заместителю председателя общественного совета при Минэнерго РФ, члену правления РСПП Владимиру Рашевскому

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Владимир Рашевский

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Его поздравляет министр энергетики РФ Сергей Цивилев:

— Уважаемый Владимир Валерьевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Свой жизненный путь Вы посвятили развитию энергетики и угледобычи в нашей стране. Профессионализм, огромная работоспособность и ответственное отношение к делу по праву снискали уважение среди коллег и друзей. Заслуженный авторитет, которым Вы пользуетесь в отрасли, основан не только на успешном руководстве крупнейшими проектами, но и на огромном вкладе в создание организационно-правовых и инфраструктурных условий для модернизации отечественного топливно-энергетического комплекса. Ваши заслуги по достоинству отмечены руководством страны. Особое уважение вызывает Ваша многолетняя работа в РСПП. С уверенностью могу сказать: сегодня Ваш богатый опыт востребован на посту заместителя председателя общественного совета при Министерстве энергетики РФ, играющего важную роль в развитии конструктивного диалога между государством и профессиональным сообществом. Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо России.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»