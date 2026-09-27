США и Китай договорились о взаимном смягчении торговых пошлин

Американский Белый дом и МИД Китая сообщили о достигнутой во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США договоренности снизить размер импортных пошлин во взаимной торговле на $30 млрд в каждом направлении. Речь идет о тарифных послаблениях для ввоза в Китай американской сельхозпродукции, рыбы, медицинских изделий и других товаров, а в США — китайской мелкой бытовой техники, игрушек и иных потребительских товаров. По подсчетам аналитиков, в денежном выражении сделка охватит около 11% годового американского импорта и более четверти экспорта.

«Страны достигли консенсуса по рекомендациям о более благоприятном тарифном режиме для товаров, не относящихся к чувствительным категориям, на сумму $30 млрд в каждом направлении. Совет по торговле также создал рабочую группу, которая займется устранением барьеров доступа на рынок в сельскохозяйственном секторе»,— указано в сообщении Белого дома, опубликованном 26 сентября по итогам встречи в США Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

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