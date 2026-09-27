Цены на импортные БАДы вырастут на 10-15% из-за новых пошлин

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение меняет экономику закупок: дистрибьюторам становится выгоднее искать бренды из дружественных стран вместо поставок с более высокой таможенной нагрузкой. Похожий поиск уже фиксировался в мае 2024 года на фоне обсуждения заградительных пошлин для продукции из недружественных стран, поэтому мера может ускорить перенастройку ассортимента, а не только увеличить издержки по отдельным товарам.

Для импортеров замена поставщика связана не только с выбором страны. В мае 2024 года участники рынка сообщали о сбоях международной логистики и проблемах с платежами: отказ транспортных компаний и банков осложнял закупки, поэтому перевод поставок на новые направления может потребовать времени и дополнительных расходов.

По данным за 2025 год, импорт составлял около 16% всех вводимых в оборот в России БАДов, причем большая часть ввоза приходилась на страны ЕАЭС; около 45% импорта поступало из Киргизии. Преимущество российских производителей будет зависеть от того, есть ли у них производство, сопоставимое с зарубежными аналогами по объемам и качеству: именно это Минпромторг называл ключевым условием для введения повышенных пошлин.