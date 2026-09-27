Цены на импортные БАДы вырастут на 10-15% из-за новых пошлин
Правительство России включило биологически активные добавки (БАДы) к пище в потребительской упаковке в перечень продукции, для которой действуют повышенные импортные пошлины. Это следует из постановления, опубликованного вечером 25 сентября. Документ вступает в силу через семь дней, то есть 2 октября. Пошлина на БАДы в размере 35% установлена по 31 декабря 2027 года. Мера распространяется на все недружественные страны, кроме Венгрии и Словакии.
Сейчас для основных групп БАДов импортные пошлины составляют 10–20%, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Он предполагает, что решение властей может быть направлено на поддержку российских производителей и пополнение бюджета. При годовом объеме рынка около 300 млрд руб. повышение ставок может принести 30 млрд руб., подсчитал эксперт. Рост розничных цен на попавшие под регулирование позиции, по оценке господина Шуляка, составит 10–15%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Добавкам подбирают путь».
Решение меняет экономику закупок: дистрибьюторам становится выгоднее искать бренды из дружественных стран вместо поставок с более высокой таможенной нагрузкой. Похожий поиск уже фиксировался в мае 2024 года на фоне обсуждения заградительных пошлин для продукции из недружественных стран, поэтому мера может ускорить перенастройку ассортимента, а не только увеличить издержки по отдельным товарам.
Для импортеров замена поставщика связана не только с выбором страны. В мае 2024 года участники рынка сообщали о сбоях международной логистики и проблемах с платежами: отказ транспортных компаний и банков осложнял закупки, поэтому перевод поставок на новые направления может потребовать времени и дополнительных расходов.
По данным за 2025 год, импорт составлял около 16% всех вводимых в оборот в России БАДов, причем большая часть ввоза приходилась на страны ЕАЭС; около 45% импорта поступало из Киргизии. Преимущество российских производителей будет зависеть от того, есть ли у них производство, сопоставимое с зарубежными аналогами по объемам и качеству: именно это Минпромторг называл ключевым условием для введения повышенных пошлин.