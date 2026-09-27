В Турции прошла 21-я ярмарка современного искусства Contemporary Istanbul

В Стамбуле прошла ярмарка современного искусства Contemporary Istanbul. Проходившая уже в 21-й раз, она в этом году сосредоточилась на азиатском регионе. На ярмарке нашлось место не только Яёи Кусаме и Сёдзо Симамото, но и кинозвезде Джонни Деппу, показавшему свою первую скульптуру, а также российскому часовщику-изобретателю Константину Чайкину.

Двухметровая фигура с головой кролика — бронзовый The Bunnyman — дебютная работа Джонни Деппа в роли скульптора. Четыре года назад голливудская звезда впервые явил себя миру в амплуа художника, выставив принты в лондонской галерее Castle Fine Art. Нынешнее произведение — вдохновленное детским рисунком Джека, сына актера,— приехало на Contemporary Istanbul благодаря коллаборации с Sigg Art Foundation. Как рассказали в пресс-службе ярмарки, скульптура не предназначалась для продажи. Установленная на улице, за пределами павильонов, она стала частью специальной программы паблик-арта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ориент-конгресс».