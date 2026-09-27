Ориент-конгресс

В Стамбуле прошла ярмарка современного искусства Contemporary Istanbul. Проходившая уже в 21-й раз, она в этом году сосредоточилась на азиатском регионе. На ярмарке нашлось место не только Яёи Кусаме и Сёдзо Симамото, но и кинозвезде Джонни Деппу, показавшему свою первую скульптуру, а также российскому часовщику-изобретателю Константину Чайкину. Комментирует Ксения Воротынцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дебют Джонни Деппа в качестве ваятеля вызвал ажиотажный интерес, хотя скульптура и не продавалась

Фото: Chris McGrath / Getty Images Дебют Джонни Деппа в качестве ваятеля вызвал ажиотажный интерес, хотя скульптура и не продавалась

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Двухметровая фигура с головой кролика — бронзовый The Bunnyman — дебютная работа Джонни Деппа в роли скульптора. Четыре года назад голливудская звезда впервые явил себя миру в амплуа художника, выставив принты в лондонской галерее Castle Fine Art. Нынешнее произведение — вдохновленное детским рисунком Джека, сына актера,— приехало на Contemporary Istanbul благодаря коллаборации с Sigg Art Foundation. Как рассказали в пресс-службе ярмарки, скульптура не предназначалась для продажи. Установленная на улице, за пределами павильонов, она стала частью специальной программы паблик-арта.

Основатель и глава Contemporary Istanbul Али Гюрели поясняет, что в Турции эта форма искусства пока еще не слишком популярна и организаторы хотели бы привлечь к нему внимание. Так на берегу залива Золотой Рог появилась «Juana» — массивная женская голова работы барселонского скульптора Жауме Пленсы (в коллаборации с Jaume Plensa Studio и при поддержке гелереи Galerie Lelong & Co.). А в садах неподалеку можно было обнаружить корпулентных бронзовых танцовщиков — творение известного турецкого карикатуриста Бахадыра Барутера. С ними соседствовал огромный ржавый портовый кран: ярмарка проходила в Tersane Istanbul, бывшей османской верфи, существовавшей здесь на протяжении 600 лет. Теперь же территория, ставшая культурным кластером, стремительно джентрифицируется.

Международная ярмарка современного искусства Contemporary Istanbul была основана в 2006 году. В 21-м выпуске, проходившем 23–27 сентября, участвовали 70 галерей (из них — 22 новичка). В этот раз акцент сделали на Азии.

Как объяснил на пресс-конференции Али Гюрели, за последние 20 лет арт-рынок региона достиг грандиозных масштабов и Стамбулу хотелось бы стать точкой встречи Европы и Азии — что, судя по составу ярмарки, вполне удалось.

В одном из павильонов разместилась, например, работа японки Чисато Мацумото «Sail of Light». Напоминающая гигантский парус, она была выполнена в особой технике — шибори, когда ткань специально скручивается перед окрашиванием. Художница, правда, изменила метод на свой лад: полотнище осталось белым, точнее — цвета слоновой кости, а вот узелки сложились в причудливую фигуру. Эту работу Чисато Мацумото исполнила специально для ярмарки в коллаборации с галереей Pearl Lam Projects (Гонконг/Шанхай), представлявшей на Contemporary Istanbul азиатское искусство. На ее стенде тоже можно было увидеть работы художницы — только размером поменьше.

Конечно, не обошлось без недавно почившей японской звезды Яёи Кусамы. Ее работы — от живописи и коллажей до знаменитых керамических тыкв — представляли несколько галерей. В том числе Takato Kano Gallery + Iskra (Токио) — для тех, кто предпочитает классику, там заодно предлагали гравюры Хокусая. Лондонская фирма Artvisor, специализирующаяся на арт-консалтинге, привезла работы Сёдзо Симамото — звезды послевоенного японского искусства. Один из основателей группы «Гутай» прославился своими перформансами, в ходе которых бросал на холсты бутылки с краской — и получал живописные брызги.

Присутствовали на ярмарке и звездные европейские имена вроде Трейси Эмин и Луизы Буржуа, чьи литографии показывала лондонская Gillian Jason Gallery. Или скульптур Тони Крэгга на стенде галереи Dirimart (Стамбул/Лондон).

Наши галереи формально в этот раз не участвовали, однако, согласно статистике, ВИП-гости из России заняли почетное шестое место, уступив лишь Объединенным Арабским Эмиратам, США, Германии, Франции и Австрии.

И корреспонденту “Ъ” удалось, например, обнаружить стенд с работами известного российского часовщика и изобретателя Константина Чайкина, автора самых тонких часов в мире. Оказалось, что на ярмарке он представлял часы «Bosphorus Joker», созданные для стамбульского часового бутика Salon Kantiem. Здесь же показывали его графику и живопись.

Турецкое искусство тоже не обошли вниманием: зрителям предлагалось оценить разнообразие техник — от живописи с графикой до керамики, с которой турецкие художники работают особенно виртуозно. Авторы варьировались от пионеров турецкой абстракции вроде Абидина Эльдероглу до представителей нового поколения, например художницы Ирмак Дёнмез, создавшей ироничные инсталляции из керамики на тему отношений полов. В целом турецкие галереи составили чуть больше половины от общего числа. Некоторые были с немецким участием, и это не выглядит случайностью: в следующем году в фокусе Contemporary Istanbul окажется именно Германия.

Ксения Воротынцева