«Дочки» маркетплейсов быстрее других банков наращивают выдачу потребкредитов

По данным ЦБ, которые проанализировал “Ъ”, в августе портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился более чем на 220 млрд руб. (1,7%), что заметно больше, чем в июле (1,1%). По оценкам регулятора, активно росла задолженность как по кредитам наличными, так и по кредитным картам, а рост автокредитования немного замедлился — 0,6% в августе против 0,9% в июле. Задолженность населения по ипотеке в августе увеличилась на 0,5%, что сопоставимо со среднемесячными темпами этого года (0,4%).

Наибольший рост в процентном выражении среди банков, входящих топ-50, показали Озон-банк (20%) и Яндекс-банк (9%), а в топ-100 лидером по прибавке в относительных величинах стал Вайлдберриз-банк — 88%. По общему объему прироста портфеля за август в абсолютных величинах показатели Озон-банка (13 млрд руб.) и Яндекс-банка (12 млрд руб.) кроме Сбербанка превысил только ОТП-банк (14 млрд руб.), который стабильно растет весь год, и МКБ (18 млрд руб.).

Подробнее — в материале «Ъ» «Площадное кредитование».