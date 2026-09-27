Банк России усилил борьбу с недобросовестными участниками торгов

В неполном третьем квартале этого года число предписаний ЦБ, выданных участникам торгов по факту нарушения закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (№224-ФЗ), составило 105 штук, подсчитали в “Ъ”. Это почти на четверть больше, чем число таких предписаний, выданных за все первое полугодие. Число предписаний нарушителям за девять месяцев этого года (190 штук) немногим уступает объему выдач таких предписаний за весь 2025 год, когда ЦБ направил инвесторам 228 предписаний (см. “Ъ” от 29 июля).

Под манипулированием рынком подразумеваются действия инвесторов, направленные на искажение рыночных цен на финансовые инструменты, валюту или товары. К ним относят распространение заведомо ложных сведений, сделки по предварительному сговору и пр.

Как правило, ЦБ выдает предписания большими группами, по несколько десятков штук за раз, после чего следуют массовые предписания брокерам и биржам, что операции клиентов должны быть приостановлены. В третьем квартале число предписаний профучастникам составило 181 штуку, в два раза больше, чем за все первое полугодие. Как пояснили “Ъ” в ЦБ, предписания о приостановлении подачи заявок на совершение сделок ЦБ направляет по факту выявленных нарушений с целью «охладить торговую активность таких инвесторов и предотвратить совершение ими недобросовестных операций».

Подробнее — в материале «Предписано — и с плеч долой».