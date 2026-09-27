Предписано — и с плеч долой

Число предписаний, выданных ЦБ инвесторам в июле—сентябре за нарушение закона о манипулировании рынком, оказалось вдвое большим, чем за все первое полугодие. При этом число счетов, по которым ЦБ постановил прекратить операции, вдвое превышает число самих нарушителей, что свидетельствует о том, что недобросовестные инвесторы работают через нескольких брокеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В неполном третьем квартале этого года число предписаний ЦБ, выданных участникам торгов по факту нарушения закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (№224-ФЗ), составило 105 штук, подсчитали в “Ъ”. Это почти на четверть больше, чем число таких предписаний, выданных за все первое полугодие. Число предписаний нарушителям за девять месяцев этого года (190 штук) немногим уступает объему выдач таких предписаний за весь 2025 год, когда ЦБ направил инвесторам 228 предписаний (см. “Ъ” от 29 июля).

Под манипулированием рынком подразумеваются действия инвесторов, направленные на искажение рыночных цен на финансовые инструменты, валюту или товары. К ним относят распространение заведомо ложных сведений, сделки по предварительному сговору и пр.

Как правило, ЦБ выдает предписания большими группами, по несколько десятков штук за раз, после чего следуют массовые предписания брокерам и биржам, что операции клиентов должны быть приостановлены. В третьем квартале число предписаний профучастникам составило 181 штуку, в два раза больше, чем за все первое полугодие. Как пояснили “Ъ” в ЦБ, предписания о приостановлении подачи заявок на совершение сделок ЦБ направляет по факту выявленных нарушений с целью «охладить торговую активность таких инвесторов и предотвратить совершение ими недобросовестных операций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Тот факт, что количество счетов, по которым были приостановлены операции, значительно превышает число самих нарушителей, говорит о том, что недобросовестные инвесторы работают через нескольких брокеров, указывают эксперты. «Схемы по манипулированию нередко предполагают выставление нескольких заявок для имитации рыночного спроса или предложения»,— отмечает директор «Национальной ассоциации специалистов финансового планирования» Андрей Паранич.

При этом далеко не всегда инвесторы, которым было вынесено предупреждение, действительно имели намерение манипулировать рынком, отмечает руководитель консалтинговой компании TEV Consulting Елена Требина. «В последние годы число розничных инвесторов, особенно неквалифицированных, значительно выросло, однако их грамотность остается крайне низкой, поэтому не каждый трейдер понимает, что определенные операции могут нарушить требования закона»,— указывает госпожа Требина.

Рост нарушений связан и с улучшением инфраструктуры по выявлению недобросовестных инвесторов, считает господин Паранич. Во многом это стало возможным и благодаря отслеживанию самими профучастниками подозрительных сделок клиентов.

Как заявили “Ъ” в ЦБ, число уведомлений о подозрительных операциях, «поступающих от участников рынка, весьма значительно». «При резких аномалиях на рынке наша система мониторинга следит за активностью клиентов, а при срабатывании определенных триггеров сотрудники переходят к "ручному разбору" таких случаев»,— говорит заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. При этом нередко брокер «направляет клиенту запрос об экономическом смысле операций», чтобы инвестор сам мог прекратить сделки, которые подпадают под манипулирование рынком, отмечает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Однако большой проблемой действующего регулирования этого сегмента остаются крайне долгие сроки расследования каждого предполагаемого случая манипулирования. Так, на доказательство манипуляций со стороны Telegram-каналов (РДВ, «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи»; см. “Ъ” от 14 апреля) у регулятора ушло около трех лет. Да и штрафы за манипулирование остаются крайне низкими — до 5 тыс. руб. для физлиц и до 700 тыс. руб. для юрлиц. Эту и другие проблемы должен исправить законопроект «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», который прошел первое чтение в феврале этого года.

Андрей Ковалев