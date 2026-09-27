В Швейцарии 70% проголосовали против инициативы по ужесточению нейтралитета

70,15% граждан Швейцарии проголосовали против ужесточения нейтралитета в стране. Это следует из результатов референдума, который прошел сегодня в стране. Почти 30% поддержали инициативу. Явка составила 47%.

Инициатива предполагает закрепление в конституции положения о постоянном и вооруженном нейтралитете страны, а также более строгих правил его применения. Согласно проекту, Швейцария не может вступать в военные или оборонительные союзы или сотрудничать с ними. Среди исключений — нападение или подготовка нападения на страну. В проекте также предусмотрен запрет для властей Швейцарии вводить санкции, если только это не меры ООН.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что отклонение на референдуме инициативы о сохранении нейтралитета не означает, что страна от него откажется. «Этот результат не является голосованием против нейтралитета. Швейцария была нейтральной вчера, она нейтральна сегодня и останется нейтральной в будущем»,— сказал он на пресс-конференции.

Референдум инициировала правая Швейцарская народная партия. Ее представители утверждали, что традиционный нейтралитет страны был подорван после того, как Швейцария присоединилась к санкциям против России в 2022 году. С тех пор страна ввела ограничительные меры в отношении примерно 2,7 тыс. российских физических и юридических лиц. Кроме того, в стране были заморожены финансовые активы на сумму 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд).

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