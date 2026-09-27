Суд сохранил приговор за хищение 210 млн рублей при разработке овечьей вакцины

Мосгорсуд оставил без изменений приговор группе ученых и предпринимателю, которые были признаны виновными в хищении 210 млн руб., выделенных Минобрнауки на разработку вакцины для овец. Двое фигурантов были осуждены условно, остальные получили от четырех до семи лет. Прокуратура требовала ужесточить наказания, защита, напротив, просила об оправдании либо возврате дела прокурору. Апелляционную инстанцию обеим сторонам убедить не удалось.

Как установил суд первой инстанции, фигуранты похитили субсидию в размере 210 млн руб., которую Минобрнауки выделило в 2018 году на разработку вакцины против анаплазмоза овец. К исполнению проекта был привлечен МГУПП, а соинвестором вуза стало люберецкое ООО «Евро Пак», обязавшееся обеспечить дополнительное финансирование и создать опытно-производственную линию. Как позже установили следователи МВД, условия договора выполнены не были, а отчеты, направленные в Минобрнауки и компании-цензору ООО «Инконсалт К», оказались, по мнению суда, фиктивными.

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