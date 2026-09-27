Фильм «Нежная любящая забота» получил главный приз на фестивале в Сан-Себастьяне

Международный фестиваль в Сан-Себастьяне завершился ожидаемым присуждением главного приза «Золотая раковина» фильму Майка Ли «Нежная любящая забота». Картина Майка Ли получила приз за сценарий, а также «Серебряную раковину», присужденную актрисе Кейт О’Флинн за лучшую главную роль. Такая щедрость со стороны жюри вполне заслужена.

Майк Ли — феноменальный режиссер, сумевший пронести свои любимые темы и режиссерские приемы через несколько десятилетий и все это время оставаться в авангарде кинематографа. «Нежная любящая забота» — камерная зарисовка из жизни двух социальных работниц и пожилых родителей одной из них — явно возвышалась над остальными участниками фестивального конкурса, в том числе удостоенными призов.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Забота" над ошибками».