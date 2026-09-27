Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Забота» над ошибками

Вручены призы кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Международный фестиваль в Сан-Себастьяне завершился ожидаемым присуждением главного приза «Золотая раковина» фильму Майка Ли «Нежная любящая забота». О победителе и других лауреатах рассказывает Андрей Плахов.

Фильм Майка Ли, камерная зарисовка из жизни двух социальных работниц, забрал три приза, включая главный

Фильм Майка Ли, камерная зарисовка из жизни двух социальных работниц, забрал три приза, включая главный

Фото: Film4

Фильм Майка Ли, камерная зарисовка из жизни двух социальных работниц, забрал три приза, включая главный

Фото: Film4

Помимо высшей награды фестиваля, которую мы предвидели и предсказывали (см. “Ъ” от 24 сентября), картина Майка Ли получила приз за сценарий, а также «Серебряную раковину», присужденную актрисе Кейт О’Флинн за лучшую главную роль. Такая щедрость со стороны жюри вполне заслужена.

Майк Ли — феноменальный режиссер, сумевший пронести свои любимые темы и режиссерские приемы через несколько десятилетий и все это время оставаться в авангарде кинематографа.

Выходец из еврейской семьи, эмигрировавшей из России еще до революции, он сформировался в атмосфере британского культурного бума 1960-х годов. С юности работал в театре и на телевидении, а в кино пришел при поддержке актера Альберта Финни — одного из лидеров английских «рассерженных». Его первый фильм назывался «Безрадостные мгновения», а первый, принесший славу,— «Высокие надежды»: таков эмоциональный диапазон кинематографа Майка Ли, классика школы британского социального реализма.

Впадая в некоторых своих картинах («Обнаженные», «Вера Дрейк») в черный негативизм и мизантропию, он всегда возвращается к человечеству с улыбкой, словно простив ему все несовершенства. Однажды снял байопик о художнике Уильяме Тернере, в другой раз — костюмную ленту из истории британской оперетты, а некоторые его фильмы похожи на лирические водевили, где даже такие темы, как расовая нетерпимость, становятся источником юмора.

К фестивальным наградам Майку Ли не привыкать.

Не без гордости могу сказать, что имею отношение к самой первой из них. В далеком 1988 году я попал в Венецию в жюри ФИПРЕССИ: это был пик перестройки, и фавориткой фестиваля стала картина «Маленькая Вера» Василия Пичула. Но рядом с ней показывали «Высокие надежды» Майка Ли; два этих фильма выразительно рифмовались между собой. Жюри разделилось пополам в своих предпочтениях, и мой голос вдруг стал решающим. Патриотические чувства склоняли в пользу Пичула, и все же я предложил вручить не один, как требовал регламент, а два равноценных приза. Фестиваль в виде исключения пошел на это.

К этой первой награде Майк Ли каждый год что-нибудь добавлял в свою коллекцию: сегодня она насчитывает 7 оскаровских номинаций и 87 фестивальных призов, включая каннскую «Золотую пальмовую ветвь», венецианского «Золотого льва» и, вот теперь — сан-себастьянскую «Золотую раковину». Новых фильмов, скорее всего, не будет: тяжелобольной Ли заявил о финале своей режиссерской карьеры.

«Нежная любящая забота» — камерная зарисовка из жизни двух социальных работниц и пожилых родителей одной из них — явно возвышалась над остальными участниками фестивального конкурса, в том числе удостоенными призов. Среди них китайский фильм «Граница» режиссера-дебютанта А Бяо — сумрачный нуар из жизни шахтерского городка. Жюри отдало ему специальный приз, несколько загадочно мотивировав это решение тем, что перед нами «новый голос, смелый как в кинематографической форме, так и в сексуальной эксплицитности».

Жюри не поскупилось на призы скандинавским фильмам. «Серебряной раковиной» за режиссуру отмечена Аманда Кернелл — шведка с саамскими корнями, представившая этническую сагу «Укрепи свое сердце», в которой важную роль играют оленьи стада и северные пейзажи. Среди суровой скандинавской природы разыгрывается действие норвежской экранизации «Плодов земли» Кнута Гамсуна. Ее осуществил режиссер Ханс Петтер Муланд, а призерами стали оператор этого фильма Оскар Далсбаккен и актриса Аста Камма Аугуст.

Удивительным образом без существенных наград оказались хозяева фестиваля — испанцы, любящие подчеркивать крутой подъем национальной киноиндустрии.

В последние годы в Сан-Себастьяне были особенно успешны и награждались фильмы из Страны Басков, но не на этот раз. Из трех картин, представлявших Испанию в конкурсе, ни одна не произвела особенного впечатления, и лишь актера Хавьера Камару жюри отметило за довольно забавную роль второго плана, сыгранную им в картине «На 5 минут больше».

Тем не менее испанцы нашли возможность выразить свой патриотизм: овации и приз публики достались картине «Черный шар» модной режиссерской пары Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво. Другой зрительский приз за лучший европейский фильм присужден продюсированной британцами скандальной картине «Сопутствующий ущерб» («NAZA»).

После награды на Венецианском фестивале снявшие ее израильтяне Юваль Абрахам и Рахель Шор подверглись нападкам у себя на родине и — судя по всему, из соображений безопасности — не приехали на премьеру в Сан-Себастьян. Но даже в их отсутствие показ фильма вызвал бурю пропалестинских эмоций и кампанию поддержки со стороны испанских кинематографистов.

Андрей Плахов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд