«Забота» над ошибками

Международный фестиваль в Сан-Себастьяне завершился ожидаемым присуждением главного приза «Золотая раковина» фильму Майка Ли «Нежная любящая забота». О победителе и других лауреатах рассказывает Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фильм Майка Ли, камерная зарисовка из жизни двух социальных работниц, забрал три приза, включая главный

Фото: Film4 Фильм Майка Ли, камерная зарисовка из жизни двух социальных работниц, забрал три приза, включая главный

Фото: Film4

Помимо высшей награды фестиваля, которую мы предвидели и предсказывали (см. “Ъ” от 24 сентября), картина Майка Ли получила приз за сценарий, а также «Серебряную раковину», присужденную актрисе Кейт О’Флинн за лучшую главную роль. Такая щедрость со стороны жюри вполне заслужена.

Майк Ли — феноменальный режиссер, сумевший пронести свои любимые темы и режиссерские приемы через несколько десятилетий и все это время оставаться в авангарде кинематографа.

Выходец из еврейской семьи, эмигрировавшей из России еще до революции, он сформировался в атмосфере британского культурного бума 1960-х годов. С юности работал в театре и на телевидении, а в кино пришел при поддержке актера Альберта Финни — одного из лидеров английских «рассерженных». Его первый фильм назывался «Безрадостные мгновения», а первый, принесший славу,— «Высокие надежды»: таков эмоциональный диапазон кинематографа Майка Ли, классика школы британского социального реализма.

Впадая в некоторых своих картинах («Обнаженные», «Вера Дрейк») в черный негативизм и мизантропию, он всегда возвращается к человечеству с улыбкой, словно простив ему все несовершенства. Однажды снял байопик о художнике Уильяме Тернере, в другой раз — костюмную ленту из истории британской оперетты, а некоторые его фильмы похожи на лирические водевили, где даже такие темы, как расовая нетерпимость, становятся источником юмора.

К фестивальным наградам Майку Ли не привыкать.

Не без гордости могу сказать, что имею отношение к самой первой из них. В далеком 1988 году я попал в Венецию в жюри ФИПРЕССИ: это был пик перестройки, и фавориткой фестиваля стала картина «Маленькая Вера» Василия Пичула. Но рядом с ней показывали «Высокие надежды» Майка Ли; два этих фильма выразительно рифмовались между собой. Жюри разделилось пополам в своих предпочтениях, и мой голос вдруг стал решающим. Патриотические чувства склоняли в пользу Пичула, и все же я предложил вручить не один, как требовал регламент, а два равноценных приза. Фестиваль в виде исключения пошел на это.

К этой первой награде Майк Ли каждый год что-нибудь добавлял в свою коллекцию: сегодня она насчитывает 7 оскаровских номинаций и 87 фестивальных призов, включая каннскую «Золотую пальмовую ветвь», венецианского «Золотого льва» и, вот теперь — сан-себастьянскую «Золотую раковину». Новых фильмов, скорее всего, не будет: тяжелобольной Ли заявил о финале своей режиссерской карьеры.

«Нежная любящая забота» — камерная зарисовка из жизни двух социальных работниц и пожилых родителей одной из них — явно возвышалась над остальными участниками фестивального конкурса, в том числе удостоенными призов. Среди них китайский фильм «Граница» режиссера-дебютанта А Бяо — сумрачный нуар из жизни шахтерского городка. Жюри отдало ему специальный приз, несколько загадочно мотивировав это решение тем, что перед нами «новый голос, смелый как в кинематографической форме, так и в сексуальной эксплицитности».

Жюри не поскупилось на призы скандинавским фильмам. «Серебряной раковиной» за режиссуру отмечена Аманда Кернелл — шведка с саамскими корнями, представившая этническую сагу «Укрепи свое сердце», в которой важную роль играют оленьи стада и северные пейзажи. Среди суровой скандинавской природы разыгрывается действие норвежской экранизации «Плодов земли» Кнута Гамсуна. Ее осуществил режиссер Ханс Петтер Муланд, а призерами стали оператор этого фильма Оскар Далсбаккен и актриса Аста Камма Аугуст.

Удивительным образом без существенных наград оказались хозяева фестиваля — испанцы, любящие подчеркивать крутой подъем национальной киноиндустрии.

В последние годы в Сан-Себастьяне были особенно успешны и награждались фильмы из Страны Басков, но не на этот раз. Из трех картин, представлявших Испанию в конкурсе, ни одна не произвела особенного впечатления, и лишь актера Хавьера Камару жюри отметило за довольно забавную роль второго плана, сыгранную им в картине «На 5 минут больше».

Тем не менее испанцы нашли возможность выразить свой патриотизм: овации и приз публики достались картине «Черный шар» модной режиссерской пары Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво. Другой зрительский приз за лучший европейский фильм присужден продюсированной британцами скандальной картине «Сопутствующий ущерб» («NAZA»).

После награды на Венецианском фестивале снявшие ее израильтяне Юваль Абрахам и Рахель Шор подверглись нападкам у себя на родине и — судя по всему, из соображений безопасности — не приехали на премьеру в Сан-Себастьян. Но даже в их отсутствие показ фильма вызвал бурю пропалестинских эмоций и кампанию поддержки со стороны испанских кинематографистов.

Андрей Плахов