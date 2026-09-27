Спор сельского трактира с Росавтодором дошел до Конституционного суда

С иском в КС в сентябре 2026 года обратился аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области в интересах бизнесмена Елены Уваровой-Корюгиной. С 1997 года она владеет долей в придорожном «Трактире "На Яхроме"» в ярославском селе Новое. В марте 2022 года предпринимательница получила требование от ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва—Архангельск» Росавтодора демонтировать съезд с трассы М-8 «Холмогоры» к ее общепиту. В учреждении сослались на федеральный закон «Об автодорогах и дорожной деятельности», пояснив, что существующий съезд не оборудован положенными разгонными полосами и освещением. Впоследствии управление само демонтировало примыкание, а госпожа Уварова-Корюгина лишилась возможности оказывать услуги общепита и «единственного источника дохода», говорится в тексте жалобы в КС (с ней ознакомился “Ъ”).

При этом трактирщица, по ее словам, еще в 2016 году заключала договор с управлением о примыкании к М-8, но в марте 2025 года арбитраж признал его недействительным. Обустройство нового съезда, по подсчетам «Трактира "На Яхроме"», обошлось бы в 20 млн руб.— при кадастровой цене общепита 7,9 млн руб.

Госпожа Уварова-Корюгина обратилась к местному омбудсмену, а тот пошел в суды, пытаясь доказать незаконность требований дорожников. Позиция трактирщицы сводилась к тому, что обустраивать разгонные полосы на съездах с трасс и выполнять другие подобные требования по ч. 13 ст. 22 закона об автодорогах должны не все примыкающие точки, а лишь площадью свыше 10 тыс. кв. м. Но Арбитражный суд Ярославской области в июне 2024 года в иске отказал, сославшись на другую статью этого же закона, которая обязывает владельцев всех объектов дорожного сервиса независимо от их площади строить примыкания к дорогам, ремонтировать их и обустраивать парковки за свой счет. Эту позицию подтвердил Второй арбитражный апелляционный суд, подчеркнув, что ярославский трактир — объект дорожного сервиса, а не стационарная торговая точка (и потому ч. 13 ст. 22 закона здесь неприменима). Так же решили кассация и Верховный суд РФ.

Подробнее — в материале «Ярославскому трактиру подвозят Конституцию».