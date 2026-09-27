Заявление президента Дональда Трампа о том, что он отвергает иранский план о перемирии и открытии Ормузского пролива,— одна из главных тем обсуждения медиа в США и на Ближнем Востоке. В Иране очевидно отказываются принимать американский отказ, прочие наблюдатели склонны видеть в нем еще один признак того, что господин Трамп, похоже, еще не определился со своими планами в отношении Ирана.

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Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

The New York Times (Нью-Йорк, США) Трамп отверг иранское предложение о перемирии и открытии Ормузского пролива Отказ господина Трампа стал самым новым витком в цикле бомбардировок, мирных предложений, грандиозных угроз и противоречивых заявлений, который продолжается на протяжении почти семимесячной американо-израильской войны против Ирана.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Трамп отверг семидневный план Ирана по окончанию войны и открытию Ормузского пролива Попытка Ирана и США договориться на полях Генассамблеи ООН провалилась По мнению корреспондента «Аль-Джазиры» в Вашингтоне Майка Ханны, иранское предложение, похоже, «обречено». Однако он отметил, что Трамп не предложил никакой альтернативы. «Президента Трампа… устраивает пребывание в состоянии неопределенности, несмотря на опасения значительной части американского общества по поводу того, что конфликт с Ираном превращается в очередную “бесконечную войну”»,— говорит он... Иранские лидеры, похоже, ожидали того, что Трамп отвергнет предложение, поскольку оно практически полностью повторяло ныне потерпевший неудачу меморандум о взаимопонимании, подписанный в июне, который, по мнению Тегерана, был торпедирован Вашингтоном.

IRNA (Тегеран, Иран) Иран говорит, что открытие Ормузского пролива зависит от выполнения ряда условий, но дипломатические каналы остаются открытыми Иранские условия по открытию пролива были четко изложены и обоснованы… и доведены до сведения посредников, которые затем передали их американской стороне... Заявления президента Соединенных Штатов были противоречивыми, и Тегеран… продолжает ожидать четкой позиции, прежде чем принять решение о своих дальнейших действиях… Иран продемонстрировал свою силу в военной, дипломатической и экономической сферах… а единственным путем вперед является урегулирование путем переговоров, основанное на достоинстве, справедливости и законных правах.

«Едиот Ахронот» (Тель-Авив, Израиль) Трамп отверг иранское предложение о перемирии и раздумывает о новых ударах после промежуточных выборов На бумаге у Трампа есть серьезный политический стимул заключить сделку до выборов. Даже объявление о заключении соглашения приведет к падению цен на нефть и бензин… Опросы показывают глубокое недовольство американских избирателей ростом цен — республиканцы опасаются, что этот вопрос может навредить им в борьбе за контроль над Конгрессом. Тем не менее Трамп неоднократно говорил, что не спешит заключать сделку… Трамп, кроме того, по-прежнему испытывает глубокое недоверие (к Ирану.— “Ъ”) после того, как несколько договоренностей с Тегераном развалились вскоре после их заключения из-за споров по поводу их выполнения или разногласий внутри правящего иранского истеблишмента… Обе стороны на самом деле стоят перед одной и той же дилеммой: Вашингтон и Тегеран оба хотят заключить соглашение, но никто из них не хочет отказываться от своего главного рычага влияния, не получив взамен ничего ощутимого. Для Трампа этот рычаг — блокада, для Ирана — серьезное нарушение судоходства в Ормузском проливе… Если Вашингтон и Тегеран не смогут превратить этот рычаг давления в соглашение до выборов, дипломатическое окно возможностей может начать сужаться по мере роста риска эскалации.

Подготовил Николай Зубов