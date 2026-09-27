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Узбекистан взял золото Всемирной шахматной олимпиады

В Самарканде завершилась Всемирная шахматная олимпиада, главное в шахматах командное состязание. Наиболее ценный ее приз — золото мужского турнира — досталось сборной Узбекистана. Оно было для нее вторым — после того, что узбекские шахматисты добыли в 2022 году на позапрошлой олимпиаде в индийском Ченнае.

Победу нынешнюю встретили гораздо спокойнее, как нечто почти само собой разумеющееся. Олимпиада — домашняя, а в составе сборной-хозяйки все те же игроки, но — повзрослевшие и за прошедшее после ченнайского взлета время превратившиеся из исключительно талантливых и исключительно смелых юнцов в матерых гроссмейстеров с таким послужным списком, что даже как-то странно сомневаться в их амбициях и возможностях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Узбекские шахматисты пережили немецкую победу».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Первое олимпийское золото сборная Узбекистана завоевала в 2022 году, когда ее состав, включавший двух игроков из первой десятки рейтинга FIDE — Жавохира Синдарова и Нодирбека Абдусатторова, называли молодым и сильным.

Преемственность сохранялась и в следующем олимпийском цикле: в 2024 году команда полностью оставила победивший состав, а ее тренером стал Владимир Крамник. Это означает, что основу команды составляли те же шахматисты, уже накопившие опыт выступлений на высшем командном уровне.

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