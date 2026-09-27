Узбекистан взял золото Всемирной шахматной олимпиады

В Самарканде завершилась Всемирная шахматная олимпиада, главное в шахматах командное состязание. Наиболее ценный ее приз — золото мужского турнира — досталось сборной Узбекистана. Оно было для нее вторым — после того, что узбекские шахматисты добыли в 2022 году на позапрошлой олимпиаде в индийском Ченнае.

Победу нынешнюю встретили гораздо спокойнее, как нечто почти само собой разумеющееся. Олимпиада — домашняя, а в составе сборной-хозяйки все те же игроки, но — повзрослевшие и за прошедшее после ченнайского взлета время превратившиеся из исключительно талантливых и исключительно смелых юнцов в матерых гроссмейстеров с таким послужным списком, что даже как-то странно сомневаться в их амбициях и возможностях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Узбекские шахматисты пережили немецкую победу».