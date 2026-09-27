Baker Hughes пытается через госсуд в РФ избежать взыскания в пользу «Ямал СПГ»

Как узнал “Ъ”, Арбитражный суд Москвы 12 октября рассмотрит спор между ОАО «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и ООО «Бейкер Хьюз Рус Инфра» (БХРИ, структура американской машиностроительной корпорации Baker Hughes). «Ямал СПГ» просит исполнить в РФ решение арбитража при Международной торговой палате (ICC) от 15 июня 2026 года, присудившего ему около $30 млн. БХРИ, в свою очередь, просит отказать в признании решения арбитров.

НОВАТЭК закупал у Baker Hughes (на тот момент General Electric) основное оборудование для трех из четырех технологических линий «Ямал СПГ», в том числе шесть газовых турбин Frame 7E по 86 МВт, 18 центробежных компрессоров, из них 12 — смешанного хладагента. После монтажа оборудования Baker Hughes должен был обеспечить долгосрочный сервис. 17 июня 2016 года «Ямал СПГ» подписал с БХРИ договор на техническое обслуживание и мониторинг установок. В мае 2022 года Baker Hughes оповестила контрагентов, что прекращает обслуживание российских СПГ-проектов. Компания отозвала сервисных инженеров не только с «Ямал СПГ», но и с «Сахалина-2» «Газпрома», а также проектных инженеров со строящегося проекта «Арктик СПГ-2», отказавшись и от отгрузки основного оборудования для СПГ-завода.

В ноябре 2022 года президент РФ одобрил продажу российских активов Baker Hughes местному менеджменту, теперь основная компания холдинга в РФ работает под названием «Технологии ОФС». Но БХРИ по-прежнему контролируется иностранцами, а именно голландской Baker Hughes Netherlands Holdings B. V.

БХРИ в мае 2022 года уведомила «Ямал СПГ» о приостановке договора, сославшись на санкции и невозможность получать необходимые технологии, комплектующие и услуги от зарубежных поставщиков. «Ямал СПГ» счел это существенным нарушением договора и в марте 2023-го потребовал вернуть как минимум $17,7 млн и 47,3 млн руб., включая возврат авансов, компенсацию убытков по замещающей закупке и стоимость невозвращенных комплектующих.

В мае 2023 года «Ямал СПГ» уведомил подрядчика о расторжении контракта, а в августе инициировал арбитраж в ICC о признании договора расторгнутым и взыскании убытков. К марту 2025 года сумма требований выросла до $51 млн.

БХРИ подала встречный иск о признании приостановки договора с ее стороны правомерной, а контракта расторгнутым по предусмотренным в нем «оправдывающим обстоятельствам». Кроме того, структура Baker Hughes требовала взыскать с «Ямал СПГ» 114,7 млн руб. долга за поставленные детали и оказанные в апреле—мае 2022 года услуги, а также 5,7 млн руб. неустойки.

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