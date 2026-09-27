Закон и публичный порядок

Как узнал “Ъ”, российская структура американской Baker Hughes пытается получить в госсуде РФ защиту от исполнения решения зарубежного арбитража. Этот арбитраж взыскал с «Бейкер Хьюз Рус Инфра» $30 млн в пользу «Ямал СПГ» за остановку обслуживания газовых турбин, несмотря на то что причиной нарушения контракта были санкции. Теперь структура Baker Hughes просит российский суд не исполнять решение арбитража, заявляя, что оно противоречит публичному порядку РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы 12 октября рассмотрит спор между ОАО «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и ООО «Бейкер Хьюз Рус Инфра» (БХРИ, структура американской машиностроительной корпорации Baker Hughes). «Ямал СПГ» просит исполнить в РФ решение арбитража при Международной торговой палате (ICC) от 15 июня 2026 года, присудившего ему около $30 млн. БХРИ, в свою очередь, просит отказать в признании решения арбитров.

НОВАТЭК закупал у Baker Hughes (на тот момент General Electric) основное оборудование для трех из четырех технологических линий «Ямал СПГ», в том числе шесть газовых турбин Frame 7E по 86 МВт, 18 центробежных компрессоров, из них 12 — смешанного хладагента. После монтажа оборудования Baker Hughes должен был обеспечить долгосрочный сервис. 17 июня 2016 года «Ямал СПГ» подписал с БХРИ договор на техническое обслуживание и мониторинг установок. В мае 2022 года Baker Hughes оповестила контрагентов, что прекращает обслуживание российских СПГ-проектов. Компания отозвала сервисных инженеров не только с «Ямал СПГ», но и с «Сахалина-2» «Газпрома», а также проектных инженеров со строящегося проекта «Арктик СПГ-2», отказавшись и от отгрузки основного оборудования для СПГ-завода.

В ноябре 2022 года президент РФ одобрил продажу российских активов Baker Hughes местному менеджменту, теперь основная компания холдинга в РФ работает под названием «Технологии ОФС». Но БХРИ по-прежнему контролируется иностранцами, а именно голландской Baker Hughes Netherlands Holdings B. V.

БХРИ в мае 2022 года уведомила «Ямал СПГ» о приостановке договора, сославшись на санкции и невозможность получать необходимые технологии, комплектующие и услуги от зарубежных поставщиков. «Ямал СПГ» счел это существенным нарушением договора и в марте 2023-го потребовал вернуть как минимум $17,7 млн и 47,3 млн руб., включая возврат авансов, компенсацию убытков по замещающей закупке и стоимость невозвращенных комплектующих.

В мае 2023 года «Ямал СПГ» уведомил подрядчика о расторжении контракта, а в августе инициировал арбитраж в ICC о признании договора расторгнутым и взыскании убытков. К марту 2025 года сумма требований выросла до $51 млн.

БХРИ подала встречный иск о признании приостановки договора с ее стороны правомерной, а контракта расторгнутым по предусмотренным в нем «оправдывающим обстоятельствам». Кроме того, структура Baker Hughes требовала взыскать с «Ямал СПГ» 114,7 млн руб. долга за поставленные детали и оказанные в апреле—мае 2022 года услуги, а также 5,7 млн руб. неустойки.

Взаимозачет показался незачетным

В июне 2025 года ICC частично удовлетворила оба иска, по итогам взаимозачета ($31,558 млн против $1,613 млн) сумма взыскания с БХРИ составила $29,945 млн. Против исполнения этого решения ответчик и заявил свои возражения в российский суд, настаивая на процессуальных нарушениях и на противоречии решения публичному порядку РФ. По информации “Ъ”, БХРИ утверждает, что арбитры признали существенное нарушение контракта по основанию, которое истец не заявлял и стороны не обсуждали. Трибунал посчитал, что после приостановки контракта подрядчик должен был искать альтернативные варианты исполнения и инициировать процедуру прекращения контракта по истечении 120 дней, однако бездействовал, за что должен нести ответственность.

Кроме того, БХРИ считает решение арбитража «внутренне противоречивым»: арбитры признали приостановку обслуживания правомерной из-за санкционных ограничений, но одновременно поставили подрядчику в вину недостаточно активный поиск альтернативных решений.

Также ответчик считает недостаточно обоснованным взыскание с него почти $30 млн при признанной невозможности полноценно исполнить договор. Отдельно БХРИ указывает, что получение лицензии зависело от Nuovo Pignone (итальянский производитель обслуживаемого оборудования, входит в Baker Hughes), но недостаточное взаимодействие с итальянским регулятором тоже поставлено в вину ответчику.

Поскольку решение содержит «логически противоречивые и взаимоисключающие выводы», БХРИ не могла дать пояснения по незаявленному истцом основанию, а ряд доводов ответчика отклонен арбитрами «без должного анализа», оно противоречит публичному порядку РФ, считает подрядчик. В частности, по его мнению, нарушены принципы законности, обоснованности, мотивированности судебного акта и принцип равноправия сторон.

В НОВАТЭКе и Baker Hughes на запросы “Ъ” не ответили.

За российский порядок вступились иностранцы

Обращение подконтрольной иностранцам компании в российский госсуд с целью оспорить или заблокировать решение зарубежного арбитража — явление редкое, считает партнер АБ NSP Илья Рачков: публичный порядок защищает стабильность внутреннего оборота и права российских компаний. В любом арбитраже, уточняет ведущий юрист АБ КИАП Анастасия Рябова, не исключены процессуальные нарушения, которые могут служить основанием для отказа исполнить его решение. Однако аргумент о нарушении публичного порядка РФ обычно заявляют в споре против иностранных, а не российских лиц, отмечает советник КА Pen & Paper Роман Кузьмин.

При этом опрошенные “Ъ” юристы полагают, что в деле БХРИ нет противоречия публичному порядку. «Это спор двух коммерческих организаций об исполнении договора, он не затрагивает фундаментальных правовых начал»,— говорит партнер Briefcase Law Office Григорий Волков. Впрочем, на практике российские суды очень широко применяют оговорку о публичном порядке, даже когда есть конкретные основания для отмены решения арбитров, указывает госпожа Рябова. Доводы БХРИ, по словам господина Волкова, построены как раз на такой практике: они касаются толкования договора и оценки доказательств, то есть существа спора, куда госсуд по идее вторгаться не вправе.

По мнению господина Кузьмина, действия БХРИ объясняются тем, что у компании, вероятно, есть активы в России, которые она пытается защитить. По данным СПАРК, на конец 2025 года на счетах БХРИ находилось 512 млн руб. и, скорее всего, эти средства не выведены, так как в 2024 году примерно та же сумма была арестована российским судом по требованию «Ямал СПГ» в качестве обеспечительной меры. Илья Рачков полагает, что основная цель ответчика — затруднить и отсрочить исполнение решения ICC. Но затягивание процесса может увеличить сумму процентов, предупреждает господин Волков.

Варвара Кеня, Анна Занина, Татьяна Дятел