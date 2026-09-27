В кинотеатрах вышел документальный фильм Сэди Фрост «Твигги» о жизни модели
На экраны вышел документальный фильм Сэди Фрост «Твигги» о культовой модели, которую называли «лицом 1960-х». «Твигги» — вторая полнометражная режиссерская работа Сэди Фрост, модели, актрисы, бывшей жены Джуда Лоу и заметной фигуры лондонской тусовочной сцены 1990-х.
Семнадцатилетняя Твигги (настоящее имя Лесли Хорнби), дочь заводской работницы и плотника из лондонского рабочего района Нисден, стала одним из главных лиц этого перелома, если не главным. Ее происхождение неоднократно подчеркивается в фильме, что очень по-британски. До нее моделями становились девушки из хороших семей, а снимали их обучавшиеся в Оксфорде и Кембридже фотографы с аристократическим выговором. Твигги ворвалась в мир моды, как другие простолюдины — «Битлз», Майкл Кейн, Теренс Стэмп — в музыку и кино
Подробнее — в материале «Ъ» «Очи видные, невероятные».
В 1960-е молодежная революция изменила представление о привлекательности: подростковая фигура Твигги стала новым эталоном красоты в Европе и США. Поэтому ее образ оказался связан не только с карьерой модели, но и с изменением самого визуального идеала эпохи.
Узнаваемость Твигги создавали конкретные детали — «эльфийская» внешность, акцент на верхнем веке, графичные стрелки и дорисованные ресницы. Эти приемы стали характерными приметами макияжа 1960-х, превратив образ модели в легко воспроизводимый культурный код.