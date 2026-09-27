В кинотеатрах вышел документальный фильм Сэди Фрост «Твигги» о жизни модели

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 1960-е молодежная революция изменила представление о привлекательности: подростковая фигура Твигги стала новым эталоном красоты в Европе и США. Поэтому ее образ оказался связан не только с карьерой модели, но и с изменением самого визуального идеала эпохи.

Узнаваемость Твигги создавали конкретные детали — «эльфийская» внешность, акцент на верхнем веке, графичные стрелки и дорисованные ресницы. Эти приемы стали характерными приметами макияжа 1960-х, превратив образ модели в легко воспроизводимый культурный код.