Бывших сотрудников ФСБ судят за вымогательство 359 млн рублей в криптовалюте

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению дела бывших старшего оперуполномоченного по особо важным делам Дмитрия Бабурина и начальника отдела УФСБ по Калининградской области Николая Антонова. Очередное заседание состоялось 23 сентября. Офицерам вменяют в вину получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2024 года Следственный комитет России возбудил дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) в отношении некоего предпринимателя. Поводом стали оперативные материалы, предоставленные сотрудниками подразделения, в котором служил подполковник Бабурин. В рамках дела был проведен обыск дома у свидетеля по делу по фамилии Молочников. Мероприятием руководил полковник Антонов, у свидетеля были изъяты ноутбук и мобильный телефон.

Знакомый Молочникова, узнав об обыске, обратился к подполковнику Бабурину, которого хорошо знал, с просьбой о помощи. Тот, по материалам дела, согласился, но за 300 млн руб., а в случае отказа платить пригрозил уголовным преследованием свидетеля. При этом Дмитрий Бабурин, по данным следствия, сообщил о своей затее Николаю Антонову и предложил действовать совместно, пообещав передать коллеге 40 млн руб. Полковник Антонов, говорится в деле, согласился и приказал своему подчиненному вынести изъятую технику, которая хранилась у него в кабинете, из здания УФСБ. Вещдоки были переданы владельцу.

Ночью 10 апреля 2024 года Молочников, по данным следствия, под контролем посредника перевел цифровую валюту на принадлежащие подполковнику Бабурину электронные кошельки. Посредник при этом увидел, что общая сумма активов Молочникова превышает 300 млн руб., и немедленно сообщил об этом коллеге Бабурину. Тот, вновь угрожая уголовным преследованием и серьезными проблемами семье свидетеля, заставил его отдать и оставшуюся криптовалюту на 59 млн руб.

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