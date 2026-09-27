Криптовалюты хватило на велосипед

Военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывших сотрудников калининградского УФСБ полковника Николая Антонова и подполковника Дмитрия Бабурина. По версии следствия, они вынудили предпринимателя передать им криптовалюту на 350 млн руб. под предлогом непривлечения его к уголовной ответственности. Фигуранты вину не признают и настаивают, что их оговорили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению дела бывших старшего оперуполномоченного по особо важным делам Дмитрия Бабурина и начальника отдела УФСБ по Калининградской области Николая Антонова. Очередное заседание состоялось 23 сентября. Офицерам вменяют в вину получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2024 года Следственный комитет России возбудил дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) в отношении некоего предпринимателя. Поводом стали оперативные материалы, предоставленные сотрудниками подразделения, в котором служил подполковник Бабурин. В рамках дела был проведен обыск дома у свидетеля по делу по фамилии Молочников. Мероприятием руководил полковник Антонов, у свидетеля были изъяты ноутбук и мобильный телефон.

Знакомый Молочникова, узнав об обыске, обратился к подполковнику Бабурину, которого хорошо знал, с просьбой о помощи. Тот, по материалам дела, согласился, но за 300 млн руб., а в случае отказа платить пригрозил уголовным преследованием свидетеля. При этом Дмитрий Бабурин, по данным следствия, сообщил о своей затее Николаю Антонову и предложил действовать совместно, пообещав передать коллеге 40 млн руб. Полковник Антонов, говорится в деле, согласился и приказал своему подчиненному вынести изъятую технику, которая хранилась у него в кабинете, из здания УФСБ. Вещдоки были переданы владельцу.

Ночью 10 апреля 2024 года Молочников, по данным следствия, под контролем посредника перевел цифровую валюту на принадлежащие подполковнику Бабурину электронные кошельки.

Посредник при этом увидел, что общая сумма активов Молочникова превышает 300 млн руб., и немедленно сообщил об этом коллеге Бабурину. Тот, вновь угрожая уголовным преследованием и серьезными проблемами семье свидетеля, заставил его отдать и оставшуюся криптовалюту на 59 млн руб.

После получения средств подполковник Бабурин, говорится в деле, попросил одного из своих знакомых обменять цифровую валюту на наличные рубли. Что и было сделано в период с 10 апреля по 12 июня 2024 года тремя операциями в Москве у ТЦ «Горбушкин двор» и в районе «Москва-Сити». Всего было обменяно не менее 280 млн руб., из которых полковнику Антонову было передано 40 млн руб. Подполковник Бабурин, говорится в материалах дела, сразу после получения денег часть из них потратил на покупку велосипеда.

После перевода криптовалюты и удаления информации с изъятых ранее при обыске устройств техника была возвращена Николаю Антонову, который доставил ее обратно в здание УФСБ.

Уголовное дело в отношении посредника во взятке было выделено в отдельное производство и рассматривается в Калининградской области.

Свою вину фигуранты категорически отрицают. Николай Антонов заявил, что стал жертвой оговора со стороны Дмитрия Бабурина. Тот, по его словам, был обманут следователем, который пообещал смягчить подполковнику участь, если он даст ложные показания на своего коллегу. По мнению адвокатов, обвинение господина Антонова построено исключительно на показаниях его коллеги Бабурина, данных на стадии предварительного следствия. Полковник Антонов утверждает, что никогда не получал 40 млн руб.— ни у него самого, ни у его семьи не появилось новых счетов или дорогих покупок.

«В деле напрочь отсутствуют платежные документы, банковские переводы, счета или какое-либо имущество, приобретенное Антоновым или его семьей. Нет и независимых свидетелей передачи денег. Факт взятки не доказан»,— заявили защитники. По их словам, в день предполагаемого получения взятки полковник вообще в городе отсутствовал, что подтверждается документами.

Адвокаты заявили, что по эпизоду с превышением должностных полномочий их подзащитный признает лишь формальное нарушение регламента, но настаивает, что действовал в интересах службы: Дмитрий Бабурин убедил их клиента отдать технику Молочникову для копирования личных фотографий и последующего сотрудничества по другому уголовному делу. А хранились вещдоки в кабинете якобы потому, что в здании УФСБ не было специального хранилища. Уголовному делу, расследуемому полковником Антоновым, его действия не повредили, так как главный фигурант был осужден, заявили защитники. Адвокаты просят переквалифицировать обвинение во взятке на более мягкую статью о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) или оправдать господина Антонова. Также они настаивают, что дела чекистов Антонова и Бабурина должны рассматриваться отдельно, так как они совершили разные преступления.

Подполковник Бабурин также заявил, что вменяемых ему в вину действий не совершал. Факт оговора в отношении господина Антонова он подтвердил и потребовал возбудить уголовное дело в отношении следователя, который заставил его так поступить.

Ефим Брянцев