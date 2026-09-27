Лавров вернул в мировую повестку договоренности Анкориджа

Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН 26 сентября и последующая пресс-конференция по итогам его участия в общеполитической дискуссии в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке представили мировому сообществу развернутую позицию Москвы по украинскому конфликту и путям его решения.

Одним из наиболее часто упоминаемых в речи главы МИД РФ стало словосочетание «украинский режим», который он назвал «русофобским» и «открыто попирающим такой краеугольный принцип ООН, как уважение прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии».

Главную вину за существование «украинского режима» Сергей Лавров возложил на страны Европы, подвергнув их беспрецедентно жесткой критике и отдельно упомянув Германию во главе с канцлером Фридрихом Мерцем как «главного спонсора» Киева. В целом глава МИД РФ обвинил «правящие круги Евросоюза» в попытках «сделать все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать мирные переговоры, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Дональда Трампа».

Тезисы своего выступления в ООН глава МИД РФ развил в ходе ответов на вопросы журналистов перед отлетом в Москву. Так, Сергей Лавров подробно проанализировал нынешнюю ситуацию в прерванном переговорном процессе по Украине, учитывая динамику последних месяцев. Самым резонансным стал его призыв вернуться к договоренностям президентов Трампа и Путина, достигнутым 15 августа прошлого года на саммите на Аляске и названным в Москве «духом Анкориджа».

«Ну вот в Анкоридже, нам казалось, был сделан шаг для того, чтобы убрать Украину с пути. Мы приняли то, что президент Трамп предложил, а Зеленский отказался принимать»,— заметил Сергей Лавров. По его словам, первым западным политиком, объявившим об отказе США от договоренностей президентов Трампа и Путина, стал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщивший: «Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами». Напомним, что свою атаку на договоренности Анкориджа Макрон развернул в июне этого года, принимая ежегодный саммит лидеров стран G7 в Эвиане. «Ну, это судить не Макрону, а все-таки Америке. Поэтому мы готовы, мы всегда будем разговаривать, тем более с такими странами, как Соединенные Штаты, всегда будем слушать, всегда будем честно говорить, с чем мы не согласны»,— пояснил Лавров.

Впрочем, в очередной раз проведя четкую грань между США и Европой в их позиции по Украине, российский министр также был вынужден признать, что в подходе Вашингтона Москву не устраивает «затягивание украинской истории, да и неспособность заставить Зеленского принять те самые компромиссы». «Параллельно уже не Байден, а президент Трамп принимает санкции в отношении России»,— констатировал Лавров.

Подробнее — в материале «Анкоридж все тот же дух».